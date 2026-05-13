梅雨季第一波「滯留鋒面」將抵達台灣，中央氣象署指出，今（13）日午後開始各地降雨機率提高，北台灣要注意大雨，隨後鋒面往南移動，影響全台到周五（5月15日），直到周日才恢復為多雲到晴。這兩天上下班，一出門鞋子就濕掉，機車族全副武裝後，腳下一雙鞋也難逃全濕命運。家事專家陳映如分享「快速乾鞋」法，除了基本的「塞紙」之外，還可以在鞋底放幾枝筷子，墊高鞋子和地面的距離，藉此提高空氣流通，能幫助鞋子乾更快。
豪雨來襲，颱風等級的風雨，一出門即便撐傘，腳下的鞋子還是很快就濕了，機車族騎車上班更慘，穿了兩件雨衣，但要是忘記穿鞋套，不用1分鐘鞋子應該就全濕了，家事達人陳映如分享鞋子快速乾燥法。
「塞紙」幫鞋子急速乾燥
大雨一來，不管是穿雨衣或是撐著傘腳下的鞋子都很容易淋濕，如果鞋子材質是織布或透氣網布，吸水性更強，讓鞋墊也容易濕透。陳映如建議鞋子濕掉之後，先將鞋面多餘水分擦乾，再用紙巾或報紙塞滿鞋內，盡量塞滿才能維持鞋型，避免變形，此外，濕透的報紙、紙巾要隨時更換，讓鞋子持續保持乾爽。
用「筷子」增加對流，乾更快
通常大雨一來，鞋底也會全濕，陳映如提到，可以在鞋底下墊報紙，或用筷子把鞋子架高，讓鞋底騰空，增加空氣對流，提高鞋子乾燥的速度。
皮鞋千萬別用吹風機
不少人在鞋子濕掉後，為了快速乾燥，直覺地拿吹風機猛吹，但陳映如提醒，皮鞋如果用吹風機的熱風吹，容易讓皮革龜裂、變硬，建議還是塞紙並放在陰涼處晾乾即可。此外，亮面廣告紙不建議使用，吸水效果差。白鞋或淺色鞋別用報紙，避免油墨染色。
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「塞紙」幫鞋子急速乾燥
大雨一來，不管是穿雨衣或是撐著傘腳下的鞋子都很容易淋濕，如果鞋子材質是織布或透氣網布，吸水性更強，讓鞋墊也容易濕透。陳映如建議鞋子濕掉之後，先將鞋面多餘水分擦乾，再用紙巾或報紙塞滿鞋內，盡量塞滿才能維持鞋型，避免變形，此外，濕透的報紙、紙巾要隨時更換，讓鞋子持續保持乾爽。
通常大雨一來，鞋底也會全濕，陳映如提到，可以在鞋底下墊報紙，或用筷子把鞋子架高，讓鞋底騰空，增加空氣對流，提高鞋子乾燥的速度。
不少人在鞋子濕掉後，為了快速乾燥，直覺地拿吹風機猛吹，但陳映如提醒，皮鞋如果用吹風機的熱風吹，容易讓皮革龜裂、變硬，建議還是塞紙並放在陰涼處晾乾即可。此外，亮面廣告紙不建議使用，吸水效果差。白鞋或淺色鞋別用報紙，避免油墨染色。