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功夫熊貓：美國夢工場打造的中國味IP

央視電影頻道排播以有個性出名

美國總統川普（Donald Trump）14日將與中國國家主席習近平會晤，上演牽動全球地緣政治格局的川習會，有趣的是，中國官媒央視電影頻道，排定明天下午接連播出《功夫熊貓》與《功夫熊貓3》，《功夫熊貓》是飽含中國元素的好萊塢動畫喜劇電影，而《功夫熊貓3》更是首部中美合拍動畫片，央視選在川習會同天播出此片，背後似乎也隱含中美合作互惠的寓意。根據央視節目表，央視電影頻道將在明日下午14時42分播出《功夫熊貓》，並在播畢後緊接播出《功夫熊貓3》，上演連續逾三小時的《功夫熊貓》馬拉松。《功夫熊貓》以古中國作為背景，描述熊貓阿波學習武功並最終成為武林高手的故事，由夢工廠動畫公司製作，受到港片與李安名作《臥虎藏龍》啟發，開拍前就決定要打造一部動作喜劇武俠電影，製作團隊還有訪問中國，以吸收東方文化元素。值得注意的是，2016年上映的《功夫熊貓3》是由中影股份、中美合資的東方夢工廠以及美國夢工廠三方聯合出品，是首部中美合拍的動畫電影。作為中美合拍電影，《功夫熊貓3》在中國上映時得以避開針對外國電影的配額限制，且製作公司能獲得比一般進口片更多比例的票房收益。央視電影頻道因為是央視6台，因此又被中國網友稱為「六公主」，安排節目表時經常結合時下熱門話題，透過排播電影來表態，受到不少關注。比如在2019年中美貿易戰升級之際，央視電影頻道就連續播放《上甘嶺》、《英雄兒女》等多部抗美援朝電影，而在局勢緩和後，央視電影頻道則播出講述中美軍人合作抗日的愛情電影《黃河絕戀》，當時央視電影頻道曾在官方微博表示，「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代」。但也由於節目表經常遭放大檢視，去年5月12日在中美日內瓦會談同意貿易戰休兵後，央視電影頻道原本要播出《紐約，我愛你》，後因為中國社群網路上評價褒貶不一，最終臨時撤檔。