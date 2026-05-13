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隨著監理框架逐步明確，虛擬資產正由市場探索走向制度化發展，並加速融入既有金融體系，如何在創新與合規之間取得平衡，將成為金融機構的重要課題。KPMG安侯建業主席陳俊光今（13）日就指出，對金融機構而言，關鍵已不在於是否參與，而是如何在風險可控下找到切入定位，將虛擬資產轉化為具體的服務與商業機會，強化新金融生態的競爭優勢；安侯建業顧問部營運長賴偉晏更提醒，傳統金融機構必須及早布局，才能在數位資產浪潮中搶占先機。KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今(13)日舉辦虛擬資產研討會。賴偉晏表示，隨著全球商業交易頻率與規模不斷攀升，金融業正面臨提升清算效率與優化成本結構的雙重壓力，而Web3與穩定幣技術的成熟，正為金融基礎設施鋪設一條全新的「高速公路」，不僅能解決傳統機制的痛點，更將無縫銜接並全面解鎖真實世界資產（RWA）代幣化的龐大商機，開啟全球資本市場的新想像。賴偉晏強調，傳統金融機構必須及早布局，在這個跨國界、全天候的金融新網絡中，重新定義自身的戰略角色與定位，才能在數位資產浪潮中搶占先機。安侯建業數位創新服務營運長林大中也直指，金融業正迎來第3次重大基礎設施重組，正式進入「鏈上金融」時代。有別於過去網路銀行、行動金融兩次變革僅改變服務通路，這一次的本質截然不同，「不是改變銀行怎麼服務，而是改變銀行服務什麼。林大中進一步分析，面對機構級資金大規模搬遷至穩定幣與代幣化資產的全球趨勢，金融機構的決策框架必須從「要不要做」升級為「如何戰略定位」，關鍵已不在於這場變革是否發生，而在於當底層基礎設施完成重組時，機構將站在生態系中的哪個位置。他也強調，銀行無需從零打造所有區塊鏈技術，而應聚焦「信任資本、法幣通道、合規體系」3大核心護城河，並與VASP交易所、科技業者進行生態系分工協作，共同促進台灣整體產業的Web3轉型。數位資產發展研究中心副執行長郭茂仁亦指出，隨著監管全面從聲明制邁向許可制，市場正迎來「合規紅利的重新分配」。針對《虛擬資產服務法》草案的7大業務，他提醒金融機構應將「保管、借貸與穩定幣」視為必須高度防禦的風險熱區。不過，郭茂仁表示，面對層出不窮的駭客攻擊與外部風險，資產保管必須嚴格落實「Security by Design」，把會不會被駭從信仰問題變成底層架構的設計問題，唯有透過系統架構上的無人為介入的實體隔離，銀行只有達到機構等級數位資產的生態中真正落實內稽內控3道防線來保護客戶的信託責任。對於企業投入加密貨幣相關交易，KPMG安侯建業執業會計師陳富仁認為，企業在會計、稅務與內控制度面均面臨多項實務挑戰。在會計處理上，依現行IFRS規範，比特幣與以太幣因未被認列為金融資產，其價格變動僅可能反映減損或跌價損失，與企業對資產價值的預期可能產生落差；而主流穩定幣如 USDT、USDC，因贖回權不可隨幣轉讓或缺乏可執行性，是否可列為金融資產，仍存實務爭議。在稅務方面，陳富仁指出，台灣目前對加密貨幣交易的所得稅與營業稅尚無明文規定，須回歸既有課稅架構，視交易標的性質、交易人、交易狀態及是否涉及海外所得等因素綜合判斷。另在營業稅上，除平台手續費較為明確外，其餘交易型態與適用稅率仍有不確定性。此外，企業亦須同步調整內部控制與法令遵循機制，涵蓋資產保管、交易流程設計、洗錢防制及公開發行公司取得與處分資產處理準則之法令遵循，相關風險與管理成本亦是不可忽視的關鍵考量。玉山銀行數位長唐枬也提到，去中心化技術並非要取代銀行的角色，而是重塑金融的運作方式。區塊鏈具備分散式帳本、共識機制、假名化以及可程式化的智慧合約等技術特性，使交易能夠更加透明、具備跨國特性，並實現高度可程式化的應用。未來的金融樣態不會是非黑即白的選擇，而是將依據不同交易性質，採取鏈上與鏈下並行的發展模式。唐枬進一步表示，傳統金融機構最大的優勢，在於長期累積的顧客信賴基礎，以及完善成熟的合規與風險控管體系。因此，在Web3生態系中，銀行最關鍵的角色，將是成為客戶由實體世界進入數位與虛擬世界的重要橋樑，涵蓋企業客戶的跨境收付款、個人客戶的資金出入金，以及現實世界資產的代幣化等應用場景。他也強調，銀行若要發展虛擬資產業務，勢必要在人才培育、技術能力建構以及組織文化的調整與轉型上持續投入，才能與原生加密生態系業者在競合關係中共同發展。律師鍾典晏指出，隨著虛擬資產服務商（VASP）及穩定幣納入專法監理，整體制度已逐步建立具備資本要求、內部控制、資產分離及資訊揭露等要素之監理架構，並與金融機構既有治理模式呈現高度相近，強調虛擬資產監理已逐步走向制度化與金融化發展。鍾典晏進一步表示，觀察美國GENIUS Act等穩定幣相關立法，其監理架構同樣以發行許可、準備資產及持續監理要求為核心，反映主要法域對虛擬資產監理方向逐步趨於一致；我國這次法制規劃在制度設計上已與國際發展脈絡相互呼應，有助於提升監理一致性並強化與國際市場之接軌基礎。富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美表示，富蘭克林在美國已經透過鏈上原生代幣化貨幣市場基金（Benji區塊鏈整合技術），並讓資金於移轉過程中產生收益，提升資金運用效率，同時降低成本並強化透明度。隨著24小時交易的到來與RWA代幣化發展，將為跨境支付與資產管理帶來結構性轉變。