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美國總統川普訪中行程，預計今(13日)晚間抵達中國北京，明日將與中國國家主席習近平進行川習會，在美中領導人會晤前，中國官方頻頻展開文字作戰，黨媒人民日報更發出矯情長文，喊話「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來」。川普預計13日今日晚間抵達中國，參加中國官方的歡迎儀式，接著至飯店休息，14日早上前往人民大會堂，在10點左右與習近平會晤，結束會談後，下午預計會在習近平陪同下前往天壇公園，晚間會與習近平人民大會堂一起吃國宴。週五早上川普預計將和習近平再度茶敘和談話，共進午餐後，川普將前往北京機場離開中國返回華盛頓。這場會面全球關注，中國官媒黨媒在會前動作頻頻，黨媒人民日報更刊出長達5000字、署名「國紀平」的評論文章，創作出異常矯揉的標題喊話「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來」。評論先是佯裝示弱稱，中國不挑戰、不尋求取代美國，樂見美國繁榮發展。隨後話鋒一轉又立刻強硬了起來，強調中方維護自身正當權益的意志同樣堅定不移。這些年，面對關稅戰、貿易戰，中方願「談」敢「打」，堅守原則與底線，不僅彰顯了硬核實力，贏得了國際尊重，也為雙方回到談判桌前，通過對話協商解決分歧創造了可能。文章第二段落也提到了台灣，評論稱，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。習近平主席多次同川普總統表明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。明確原則底線，正是防止中美關係出現嚴重風險的責任擔當。」對於美國針對中國祭出商業以及科技經貿制裁，評論則怪罪美國，「阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠。近年來，美方單方面發起對華關稅戰、貿易戰，泛化國家安全概念，在科技領域祭出嚴苛管制措施。種種擾亂正常經貿合作的做法，不僅沒能解決其貨物貿易逆差和產業競爭力問題，反而讓美國企業和消費者付出了沉重代價。」文中喊話，中美經貿關係的波折起伏，給雙方帶來了重要啟示。從經貿到全局，一個結論愈加清晰，中美對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。