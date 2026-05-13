報稅季節來臨，民眾透過網路報稅需要更加小心！內政部11日在臉書粉專發文表示，近期發現有不法分子假冒「內政部憑證管理中心」名義發送電子郵件，企圖誘騙民眾點擊惡意連結。提醒民眾需要多加留意。
根據內政部接獲的反映，最近有人假冒「內政部憑證管理中心」名義，寄出看起來很像官方通知的電子郵件，要民眾點連結、下載或更新「HiCOS Client 卡片管理工具」。內政部表示，自然人憑證元件更新，只會公告在官方網站最新消息，不會用電子郵件通知你更新。
內政部也點出三大觀察重點
網址是不是官方
內政部提醒，收到可疑信件，先冷靜觀察，網址是不是官方？政府機關專用網址結尾為 .gov.tw，並且內政部憑證管理中心網站請認明：https://moica.nat.gov.tw/。
寄件者是不是怪怪的
不是內政部官方電子郵件、或寄件信箱看起來像亂碼、個人信箱，都要提高警覺。
不要點不明連結
要求你「立即更新」、「48小時內完成」、「逾期影響使用」這類催促字眼，很可能就是詐騙話術。
內政部表示，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢與通報。自然人憑證或行動自然人憑證相關問題，可洽內政部憑證管理中心服務專線：0800-080-117，或來信客服信箱：cse@moica.nat.gov.tw
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內政部也點出三大觀察重點
網址是不是官方
內政部提醒，收到可疑信件，先冷靜觀察，網址是不是官方？政府機關專用網址結尾為 .gov.tw，並且內政部憑證管理中心網站請認明：https://moica.nat.gov.tw/。
寄件者是不是怪怪的
不是內政部官方電子郵件、或寄件信箱看起來像亂碼、個人信箱，都要提高警覺。
不要點不明連結
要求你「立即更新」、「48小時內完成」、「逾期影響使用」這類催促字眼，很可能就是詐騙話術。
內政部表示，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢與通報。自然人憑證或行動自然人憑證相關問題，可洽內政部憑證管理中心服務專線：0800-080-117，或來信客服信箱：cse@moica.nat.gov.tw