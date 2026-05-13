40歲的韓國演員宋仲基，確定接演KBS浪漫喜劇《Love Cloud》，與朴智賢攜手合作，這也是他繼《太陽的後裔》後，時隔10年再度回歸KBS拍戲。不過消息曝光後，網友反應卻並不是很看好，狂吐槽：「沒人想看這麼老還演偶像劇」、「他能不能退出這個賽道」，要他差不多該轉型了。

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根據韓媒報導，《Love Cloud》已正式確定定檔在周末時段，預計明年上半年播出。其實早在去年年底，就曾傳出宋仲基正在積極討論出演，隨著平台與播出時段敲定，作品也正式進入製作階段。除了宋仲基與朴智賢外，李時宇、崔熙珍等演員也正在討論加入演出。

不過相比期待聲浪，更多網友認為他又要接演浪漫愛情劇，少了點新鮮感，狠批：「感覺已經不適合偶像劇了」、「男的太老了，沒人想看這麼老還演偶像劇」、「又是這種重逢復合的劇情公式，都看吐了」。但也有粉絲認為，宋仲基過去憑藉《太陽的後裔》創下38%高收視，如今再度回歸KBS挑戰浪漫喜劇，仍有機會再掀話題。

《Love Cloud》劇情以濟州島為背景，描述前飛行教官姜宇宙與預備飛行員安荷妮，分開7年後再次相遇，兩人如今分別成為航空管制員與飛行員，在「愛情與天氣都瞬息萬變」的濟州重新展開感情線。朴智賢在劇中飾演對宋仲基角色一見鍾情的女性，韓媒也指出，她在人氣上升後收到大量劇本，經過長時間考慮後才決定出演《Love Cloud》。

《Love Cloud》由曾執導《五月的青春》、《High Cookie》的宋閔燁擔任導演，新人編劇團隊Mad Rabbit負責劇本。由於宋仲基與朴智賢曾在《財閥家的小兒子》合作過，即將在新作品中再度同框，也讓不少觀眾聯想到當時掀起話題的「叔嫂CP」。


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尤露珉編輯記者

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畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...