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漁民起網驚見「200 公斤巨獸」！珍貴身分曝光

▲革龜背甲並非由硬鱗片組成，而是由韌性極強的「皮革質組織」覆蓋，因此也被稱作「楊桃龜」。（圖／海巡署第四岸巡隊）

地球上現存最重爬蟲類！溫柔的巨獸革龜小檔案

▲在海保署的協助之下，溫柔的巨獸革龜成功被野放，回到大海中。（圖／海巡署第四岸巡隊）

嘉義東石海域近期迎來極其罕見的國寶級訪客！有漁民在東石外傘頂洲海域作業時，意外誤捕一隻的海龜。經海洋保育署鑑定，確認為全球極度瀕危動物，同時也是台灣第一級保育類動物「革龜（Leatherback sea turtle）」，不僅是當地難得一見的奇景，更是海保署自 2018 年成立以來，首宗活體救援革龜並成功野放的紀錄，深具特殊意義。漁民於 5 月 11 日在嘉義縣東石外傘頂洲海域進行起網作業時，赫然發現網內出現一隻巨大生物，其重達 200 公斤的龐大身軀令漁民大感驚訝，隨即通報海巡署中部分署第四岸巡隊處理。革龜主要活動於大洋深水域，鮮少出現在地形平緩的台灣西部淺灘。海巡人員接獲通報後，立即聯繫海保署、海生館獸醫團隊及嘉義縣政府農業處進行多方會檢。經現場專業評估，該隻革龜僅受輕微擦挫傷，生命跡象穩定，判定符合立即野放標準。在多方人員通力協作下，順利載運這位「重量級稀客」重返大海。第四岸巡隊呼籲，漁民朋友若在海上作業時發現誤捕、擱淺或受傷之保育類生物，請立即撥打海巡署「118」報案專線，讓我們攜手守護這片蔚藍大海的珍貴生命，為海洋永續盡一份心力。事實上，革龜（Leatherback sea turtle）是地球上現存體型最大的海龜，也是最重的爬蟲類生物。牠們與一般硬殼海龜不同，擁有獨特的生理構造：背甲並非由硬鱗片組成，而是由韌性極強的「皮革質組織」覆蓋，觸感如同膠質。背甲上有七道明顯的隆起縱列，外型酷似楊桃，因此在民間又被稱為「楊桃龜」或「三菱龜」，同時，為了防止水母逃脫，革龜嘴巴裡面擁有大量鋒利又尖銳「向內傾倒」的牙齒。成年革龜平均體長可達 2.5 公尺，平均體重在300至500公斤，更有重達 1 噸的紀錄，是海洋中的溫柔巨獸。革龜之所以能維持龐大的身軀，主食為移動緩慢的水母。牠們具備特殊的進化優勢，被生物學家稱為高效能的「吃水母機器」，一天可吃下相當於自身體重 73% 的食物，攝取熱量高達 1.6 萬卡路里。