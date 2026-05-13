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蔣萬安遇困難沒轍了？她點名輝達案：都是李四川在前線

民進黨今（13）日拍板徵召立委沈伯洋投入2026台北市長選戰，即將對決尋求連任的國民黨籍蔣萬安，正式掀起首都選戰戰火。對此，資深媒體人鄭佩芬點出，失去前副市長李四川之後，蔣萬安的幕僚團隊實在是不夠強，未來一旦碰到問題就沒轍了，而這對他來說也是一個很好的警惕。鄭佩芬今日在政論節目《頭家來開講》中表示，蔣萬安第一屆就順利當選立委，之後又一路當上市長，政治路走得相當平順，但實際上「什麼事都沒做過」，真正撐起市政運作的人，其實是前副市長李四川。鄭佩芬認為，台北市府團隊本身並不算強，蔣萬安之所以能穩穩執政，很大程度是因為有李四川在背後扛責任、處理危機。她更以近期輝達議題為例指出，從頭到尾幾乎都是李四川站在第一線應對媒體與外界關注，反觀蔣萬安面對記者提問時，始終沒有正面回應「輝達會不會來台北」等關鍵問題。鄭佩芬也回憶起，過去立法院藍綠激烈衝突時，委員們打成一團，但蔣萬安幾乎從不在混亂現場出現，往往等到事情結束、媒體聚集後才露面。她認為，蔣萬安的最大問題在於，缺乏真正面對危機的能力，而現在李四川投入新北市長選戰、離開台北市府，蔣萬安碰到問題就沒轍了，這對他來說將是一大警訊。