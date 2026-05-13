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少子化拉警報！總統賴清德今（13）日邀集黨籍立委討論因應少子化政策，不少即將參選縣市首長的立委均發表意見，賴清德也點名「準市長」說明，據悉，會中聚焦三面向，包含給予補助、提供工時、提供多元食衣住行政策等；至於是否在520端出大禮包？民進黨政策會執行長吳思瑤表示，會尊重行政院的準備。賴清德下午3時邀集黨籍立委討論少子化政策，包含行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、民進黨祕書長徐國勇及30位黨籍立委出席，逾20名立委發言、討論踴躍。據了解，即將參選縣市首長的立委均發表意見，如蘇巧慧、何欣純、賴瑞隆、陳亭妃等人均有發言，賴清德也點名「準市長」說明，不過行政院在會中並未對少子化政策說明，僅聽取立委意見。據指出，會中聚焦三項建議，第一，給予補助，如是否擴大凍卵、人工生殖等補助；第二，提供彈性工時，包含友善職場配套，給予企業誘因；第三，提供多元食衣住行政策，如婚育宅等，減輕家庭負擔。吳思瑤於會後受訪時表示，黨團同仁的意見非常多元，林林總總加起來可能都超過50項政策建議，大家共同體認到，少子化確實是非常嚴峻的課題，它不只衝擊台灣，也是全球性的嚴峻挑戰，因此黨團同仁在發表意見時，不免會去參照其他國家的作為，大家也體認，這是政府的責任，國家責無旁貸要提出相對應的政策，不論短、中、長期，都需要有更全面性、更宏觀的政策投入。吳思瑤提到，少子化課題不可能有捷徑，不可能有任何政策能一舉見效，在國家財政相對豐沛的同時，黨團會支持行政部門考量財政可負擔的能力，在增加補助、減輕工時、或者是給予彈性工時，另外在增加各項對於照顧的政策支持。對於行政院是否在520端出大禮包？吳思瑤說，尊重行政院準備，若今天的意見能有效精簡地化為政策，期待總統能在520對人民做宣示，黨團同仁提供的建議非常具體，將是行政院在研議政策一個很大的助力。