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面對陌生環境，自閉症孩子會承受更大壓力，為實現「人人皆可無障礙地旅行」目標，全球首家獲得自閉症友善認證航空——阿聯酋航空為推動「旅行預演」，幫助這類型旅客熟悉流程，建立對機場空間的熟悉感與安全感、降低焦慮。全球每127人就有1人為患自閉症或具感官敏感特質的神經多樣性族群。根據自閉症旅遊組織Autism Travel的研究，78%的自閉症人士因對陌生環境感到不安而選擇放棄旅行。阿聯酋航空昨在桃園國際機場舉辦在台首場「旅行預演」，邀請桃園市自閉症協進會龍田工坊的學員體驗從報到櫃檯領登機證到登機的完整出境流程。阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq指出，探索世界的樂趣不應因心理或感官的挑戰而受限。旅行預演計畫，不僅是為了降低飛行焦慮，更希望讓每一位旅客都享有平等且具尊嚴的旅行權利。學員在模擬過程中的笑容及勇氣，就是對阿聯酋航空最大的肯定。機場公司副總經理余崇立表示，隨著旅運服務持續精進，打造包容性與可接近性的航空環境已成為重要課題。機場不僅是文化的延伸，也是愛的延伸，此次活動透過與國際航空夥伴合作，導入專業資源與實務經驗，實踐「生活無障而有愛」的精神。