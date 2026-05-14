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經典早午餐售價580元→最低360元

▲「民生早午餐」找來名家操刀設計空間，現宣告正式開幕。（圖／翻攝Google Map，業者上傳）

早午餐店「LillA」 推出全新菜單

▲知名的早午餐店品牌「LillA」，也推出新菜單。（圖／開展餐飲集團提供）

台北知名餐酒館「貓下去」推出的全新品牌「民生早午餐」，宣告正式開幕了！之前試營運時期一份經典早午餐盤售價580元，且加購荷包蛋要140元，因價格不親民而引起熱議。4個月的試營運後店家迎來正式開幕，同時也調整菜單，像是經典早餐盤降價，價格最低僅有360元，最高400元，而原本加點荷包蛋3顆售價140元，也正式變成2顆70元。早午餐店「民生早午餐 by貓下去」試營運時在網路上掀起廣大討論，，其中的蛋料理雖然相當貼心可選擇蛋餅、荷包蛋、炒蛋等做法，但是網友們不能接受的是加購「荷包蛋售價140元」一事，且結帳時還需付一成服務費。當時Google評論上還被網友狂洗負評，最慘時僅剩下1.7顆星。如今「民生早午餐 by貓下去」餐廳宣告正式開幕，並調整菜色，官方強調在價格、點法、份量與選擇上都做了修正。經典早餐盤新價格為360元～400元，而引起關注的加購荷包蛋，則是從原本3顆140元變成2顆70元。另還有煉乳格子鬆餅、義大利麵、炊飯等菜色。業者也推出開幕優惠，只要憑之前任何一次民生早午餐的消費紀錄（不論是發票或載具），不用消費就可以直接兌換「貓下去」兩家餐廳的終身85折會員資格，以及1張500元消費折抵券（限期90天內使用，兩家餐廳都可以使用）。另一家知名的早午餐店「LillA」，日前則公布推出全新早午餐菜單，業者表示，本次菜單完全體現對「洛城靈魂」的堅持，還翻玩東、西方料理層次，例如強勢回歸的「墨西哥手撕豬及薯餅」（360元），靈感來自美式早餐經典的鹽醃牛肉馬鈴薯餅。主廚突破傳統融合墨西哥風味，選用台灣黑毛豬梅花肉經長時間慢燉，肉質軟嫩多汁，一旁還搭配香脆薯餅、太陽蛋與墨西哥莎莎醬。或者「LillA 總匯三明治」（400元），一改傳統培根、萵苣、番茄的組合，選用義式開心果肉腸（Mortadella）搭配特製涼拌捲心菜與俄式沙拉醬，份量紮實、滋味清爽不厚重。也有象徵美國南方風情的「炸雞與比司吉」（460元），炸雞香酥多汁，比司吉為純手工製作，加入切達起司增添鹹香滋味。