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第37屆金曲獎即將登場，高雄流行音樂中心將於頒獎典禮6月27日當晚7點至凌晨12點，再度推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」！邁入第五屆的高流金曲主題活動，今年持續擴大規模與玩法，不僅場外推出「辦桌」特色市集、「真愛唱．戶外K歌包廂」，場內邀來全勤參戰的「精神指標」DJ 賴皮 MR. SKIN坐鎮，並找來郭書瑤、「跨界才子」 李英宏 DJDIDILONG ，與多個風格各異的 DJ輪番登台，搭配超人氣Youtuber那那大師浮誇又幽默的主持風格，預計再度點燃高雄港邊最瘋狂的音樂夜。自2022年金曲獎登入高雄以來，高流持續辦理活動呼應金曲盛事，並逐漸演變成擁有鮮明品牌風格的「高流金趴」。今年演出卡司同樣話題性十足，除了DJ 賴皮 MR. SKIN全勤參戰、持續擔任金曲派對的靈魂人物外，首次加入活動的郭書瑤與李英宏 DJDIDILONG也讓不少歌迷相當期待。除經典華語金曲，今年特別加入J-POP主題元素，由DJ Oz接棒播放日語金曲，從90年代經典到平成潮流一次放送。除了高流 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 大庫（駁二大義C10倉庫）的室內演出，當天𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄的戶外區域也將自下午4點起，同步開張「辦桌」特色市集，集結龍蝦三明治、烤香腸等創意台味料理。此外，今年更加碼推出「真愛唱．戶外Ｋ歌包廂」，精選百首華語金曲，邀請民眾免費登台開唱，從味蕾到喉嚨全面暖身，打造具延續性的金曲派對體驗。高流執行長丁度嵐表示，希望透過金趴活動持續回應並支持華語流行音樂文化的蓬勃發展，讓活動不只是音樂派對，更成為滿足所有樂迷「身心靈」的年度音樂盛事。「高流金趴－K歌大包廂」6月27日晚間7點至凌晨12點於高流 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 大庫（駁二大義C10倉庫）舉辦，即日起於iNDIEVOX售票系統正式開賣，每張票券含海尼根星銀或無酒精飲品一瓶；提醒未成年請勿飲酒，參與者須年滿 18 歲，進場時須出示票券及證件，完成驗票後方可入場，活動詳情以高流官網公告為準。