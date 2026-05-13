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2026地方大選腳步逼近，民進黨台北市長人選今（13）日正式揭曉，由不分區立委沈伯洋，挑戰現任市長蔣萬安，作為黨內具備高學術背景與抗中保台立場的戰將，沈伯洋被視為綠營在首都戰場深耕專業與意識形態論述的重要布局，不僅承擔著凝聚本土支持者的重任，企圖在艱困選區中，找到勝選的機會。對此，前立委陳柏惟坦言，沈伯洋面臨的挑戰絕對不僅僅是選民基本盤的差距，更是一場對抗藍營少主、未來之星蔣萬安的硬仗。陳柏惟點出選戰必須面臨的課題，沈伯洋的對手不僅擁有AI網軍的強力吹捧，甚至被視為共產黨企圖收復「蔣姓」失土的投資目標。此外，藍營勢必會將選戰焦點鎖定在台北，並透過針對沈伯洋個人人設的強烈攻擊，試圖創造負面影響力，讓這場市長選舉成為全國最嚴峻的海、陸、空全面戰場。雖然外界不看好，選戰過程勢必充滿荊棘，但陳柏惟對沈伯洋依舊充滿信心，他表示，無論是對台北這座城市的熱愛、對敵我意識的重視，還是專業的學養內涵以及解決問題的能力，沈伯洋絕對是值得讓人全力支持的對象。在確定投入選戰之際，陳柏惟也特別送上「武運昌隆」的祝福，期盼沈伯洋能突破重圍，最終迎來勝利大凱旋。