美國總統川普今（13日）晚將抵達中國，明與中國國家主席習近平會晤。外媒紐約時報分析，從幾場閉門會議中，可以看出習近平以古代中國帝王式「哲人王」自居，且喜歡說教當弱國領袖的「導師」，而習在多年前就已經對川普有所定見，可能也會反映在此次川習會上。
紐約時報報導，習近平已經進入第三個任期的一半，但仍是全球最難捉摸的政治人物之一，外界僅能從中共嚴格控管的公開露面中，推論他對對手、夥伴的看法。但從習近平與外國領導人的閉門會議，與會者的描述和外洩的錄音，可以看到一個更清楚的形象，這位在中國內部毫無對手的領導人，會毫不猶豫的對弱小國家領導人說教，且以中國古代帝王的「哲人王」自居。
習近平不解川普為何上台 10年前就說「不成熟」
習近平在將近10年前，就已經對川普有所定見，當時的判斷可能塑造他處理全球事務，以及應對此次川習會的方式。
2016年底，川普剛贏得美國總統大選，習近平在祕魯與將卸任的美國總統歐巴馬會面。出席該場會談的歐巴馬政府副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）透露，習近平對於美國選民選出「不按牌理出牌的人」感到非常不解，歐巴馬則解釋川普的崛起反映出美國國內的經濟挫折感，部分原因是因為製造業外流到中國及智慧財產權被竊取。
羅茲透露，習近平對於這個回答感到不悅，放下筆、雙手交叉説，「如果一個不成熟的領導人將世界推入混亂，那麼世界就會知道該怪罪誰。」
對強弱國家兩樣情 加拿大總理曾被說教
報導也指出，若説習近平對華府是謹慎克制，那他對加拿大、英國等中等強國的態度就毫無保留。2022年G20峰會結束時，習近平曾當面指責時任加拿大總理杜魯道向媒體洩露閉門會議的內容，「這不合適阿，我們也不是那樣進行討論的」；對加國現任總理卡尼，習近平在首次見面時也定下規矩，卡尼透露，習近平花10分鐘討論應建立怎樣的互動方式，「他（習近平）沒有直接說，但我的解讀是：不要在公開場合對我說教，直接把問題帶來找我」。
哲人王不談俗事 愛聊儒家和哲理
報導指出，中共透過將自己塑造為中國數千年文明的守護者來尋求合法性。習近平藉由將自己舉止表現得如同中國古代的哲人王，來強化這一傳統，而「哲人王」的職責之一就是將儒家價值觀應用於治理和治國方略。
美國外交關係協會（CFR）高級研究員劉宗媛（Zoe Liu）表示，在中國的政治文化中，最高領導人不應該去操心日常的瑣碎俗務，「他們是『天子』，應該參與哲學層面的事務。」這不僅放大了領導人的重要性，也向希望改變北京行為的西方領導人強調了中國文化的偉大。
歐巴馬政府的前國安顧問羅茲也提到，2014年歐巴馬與習近平會面時，原本以為會討論南海問題，結果卻是在討論個人主義社會與集體主義的儒家社會之間是否存在相容性。
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習近平不解川普為何上台 10年前就說「不成熟」
習近平在將近10年前，就已經對川普有所定見，當時的判斷可能塑造他處理全球事務，以及應對此次川習會的方式。
2016年底，川普剛贏得美國總統大選，習近平在祕魯與將卸任的美國總統歐巴馬會面。出席該場會談的歐巴馬政府副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）透露，習近平對於美國選民選出「不按牌理出牌的人」感到非常不解，歐巴馬則解釋川普的崛起反映出美國國內的經濟挫折感，部分原因是因為製造業外流到中國及智慧財產權被竊取。
羅茲透露，習近平對於這個回答感到不悅，放下筆、雙手交叉説，「如果一個不成熟的領導人將世界推入混亂，那麼世界就會知道該怪罪誰。」
對強弱國家兩樣情 加拿大總理曾被說教
報導也指出，若説習近平對華府是謹慎克制，那他對加拿大、英國等中等強國的態度就毫無保留。2022年G20峰會結束時，習近平曾當面指責時任加拿大總理杜魯道向媒體洩露閉門會議的內容，「這不合適阿，我們也不是那樣進行討論的」；對加國現任總理卡尼，習近平在首次見面時也定下規矩，卡尼透露，習近平花10分鐘討論應建立怎樣的互動方式，「他（習近平）沒有直接說，但我的解讀是：不要在公開場合對我說教，直接把問題帶來找我」。
哲人王不談俗事 愛聊儒家和哲理
報導指出，中共透過將自己塑造為中國數千年文明的守護者來尋求合法性。習近平藉由將自己舉止表現得如同中國古代的哲人王，來強化這一傳統，而「哲人王」的職責之一就是將儒家價值觀應用於治理和治國方略。
美國外交關係協會（CFR）高級研究員劉宗媛（Zoe Liu）表示，在中國的政治文化中，最高領導人不應該去操心日常的瑣碎俗務，「他們是『天子』，應該參與哲學層面的事務。」這不僅放大了領導人的重要性，也向希望改變北京行為的西方領導人強調了中國文化的偉大。
歐巴馬政府的前國安顧問羅茲也提到，2014年歐巴馬與習近平會面時，原本以為會討論南海問題，結果卻是在討論個人主義社會與集體主義的儒家社會之間是否存在相容性。
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