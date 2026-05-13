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民進黨中執會今（13）日正式通過提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安。總統兼黨主席賴清德親自為沈伯洋繫上競選背帶，盛讚他具備國安、法律及都市規劃等跨領域專業，是帶領首都接軌國際的不二人選；賴清德更提到，台北市擁有全國最多資源，卻可惜沒能成功扮演領頭羊。對此，北市府副發言人葉向媛回嗆，強調北市秉持「中央不做台北做」的精神，各項新政都領先中央，直言中央選舉時才來對台北說三道四，讓人感到無奈。賴清德在記者會強調，台北市是台灣首都，不能落後更不能走錯方向，認為沈伯洋能帶領台北與東京、紐約、倫敦及巴黎等國際大城市建立進步連結，而非僅進行兩岸論壇。賴清德推崇沈伯洋是「台北長大的小孩」，兼具環境心理學與跨領域治理能力，是台北市長的不二人選，讓大家明白台北的國際定位，不應只面向中國，而是要與世界的平等連結。針對賴清德的質疑，葉向媛列舉政績指出，台北隊在生生喝鮮奶、營養午餐免費、育兒減工時及推動無菸城市等政策，都勇於扮演先於中央的角色；同時，市府大力招商引資，成功讓輝達第一個海外總部落腳台北，領先全球。葉向媛直言，「平常中央該做的不做，在選舉提名的時候還跑來對台北說三道四，台北真的很無奈」，捍衛市府團隊的治理表現。隨著民進黨完成台北市布局，這場首都政治攻防戰也正式宣告開打。