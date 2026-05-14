美國總統川普（Donald Trump）在13日晚間抵達北京，將於14日至15日與中國國家主席習近平進行會談。這是川普睽違9年再度訪問中國，在美中關稅與科技競爭持續升溫、全球供應鏈重組壓力加劇之際，這場被視為左右未來美中關係走向的重要峰會，也引發國際社會高度關注。

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這場備受全球矚目的「川習會」，是川普繼去年10月韓國釜山APEC之後，再度與習近平會面。相較於川普第一任期時聚焦貿易赤字與關稅議題，如今雙方競爭已擴及人工智慧、半導體、電動車、稀土供應鏈與地緣政治等層面。

外界預期，雙方將就美中貿易、科技管制、台海局勢、伊朗戰爭以及全球供應鏈等議題交換意見。由於美中關係近年持續緊張，此次會談是否能替兩國關係降溫，也成為市場與外交圈關注焦點。《NOWNEWS今日新聞》將持續更新川習會最新消息與現場畫面，請鎖定直播掌握第一手動態。


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徐筱晴編輯記者

曾在電視台、網路媒體任職。熱衷追蹤全球大小事，特別喜歡觀察跨國文化。用故事的方式分享嚴肅議題，讓複雜新聞變得容易親近。關注東亞局勢，也愛發掘世界角落裡的暖心故事。
曾經製作過VTuber產業專題《虛擬淘金...