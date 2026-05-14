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第37屆金曲獎入圍名單正式揭曉，蔡依林（Jolin）憑藉〈Pleasure〉強勢擠進「年度歌曲獎」名單，也是她歌手生涯中第5度入圍這項大獎。事實上，蔡依林過去已經在年度歌曲獎項順利斬獲3座獎座，早已是金曲獎該獎項的歷史紀錄保持人，今年再度來勢洶洶，將全力爭取生涯第4座年度歌曲獎，若順利獲獎，將會再度刷新金曲獎的新歷史紀錄。蔡依林和陶喆在20年前甜蜜合唱的國民情歌〈今天妳要嫁給我〉，以輕快的曲風與極高傳唱度席捲全台，也成功在2007年的第18屆金曲獎殺出重圍奪下年度歌曲獎。當年的入圍競爭十分激烈，對手包含周杰倫與費玉清強強聯手的〈千里之外〉、蘇打綠的〈小情歌〉、張懸的〈寶貝〉、莫文蔚的〈天下大同〉以及林生祥的〈種樹〉。在一片超經典歌曲中成功抱回年度歌曲獎，可以說是含金量超高！到了2013年第24屆金曲獎，蔡依林憑藉專輯《MUSE》中的前衛舞曲〈大藝術家〉再度榮獲年度歌曲獎。〈大藝術家〉融合了強烈的電子節拍與女性自主的歌詞意涵，在當年對上了林憶蓮的〈無言歌〉、張懸的〈玫瑰色的你〉等強勁對手。〈大藝術家〉的得獎，恰恰好證明了蔡依林不僅能唱抒情與甜蜜情歌，更能將流行舞曲帶入華語音樂的最高殿堂。不過蔡依林的得獎之路也不是每次都一帆風順。2015年第26屆金曲獎，她推出了華語樂壇現象級的代表作《呸》，專輯主打歌〈PLAY我呸〉以諷刺現代社會怪象的犀利歌詞與前衛視覺入圍年度歌曲獎。不過那一年正逢台灣社會運動風起雲湧的時代背景，在激烈角逐後，最終由滅火器樂團具有重大歷史與社會時代意義的〈島嶼天光〉奪得獎項。2019年的第30屆金曲獎，蔡依林又憑藉專輯《UGLY BEAUTY》中的〈玫瑰少年〉，第4度殺入年度歌曲獎。〈玫瑰少年〉深刻探討校園霸凌、性別平等與社會少數群體的困境，用音樂為弱勢發聲，〈玫瑰少年〉最終毫無懸念奪下大獎，蔡依林發表感言時提到：「葉永鋕提醒了我，在任何情況我都可能成為某種少數，所以我更要用同理心去愛任何我身邊的人」，一席話也引發觀眾和聽眾共鳴，至今回想起來還是十分感人！今年蔡依林帶著全新作品〈Pleasure〉第5度挺進年度歌曲的名單，再度展現出華語天后無人能及的音樂影響力。〈Pleasure〉一推出便在各大串流平台與社群網路上掀起極高話題，也讓歌迷們十分期待今年金曲獎的頒獎典禮。蔡依林究竟能否順利抱回生涯第4座「年度歌曲獎」，並再度刷新金曲獎的歷史紀錄，無疑成為本屆金曲獎最受矚目的最大焦點之一。