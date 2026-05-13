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統一企業可能成為台灣肯德基、必勝客新買家。據《路透社》報導，香港英資怡和集團正評估出售旗下怡和餐飲集團，這項交易涵蓋台灣、香港、澳門及越南等市場的肯德基與必勝客特許經營業務，估值約4億美元。知情人士指出，該事業年度核心獲利約3500萬至4000萬美元，交易估值可能落在核心獲利8至12倍。除了統一企業外，還包括國際私募基金凱雷集團，以及百勝中國。若統一最終勝出，將進一步補上西式速食連鎖版圖。統一目前已握有7-ELEVEN、星巴克等通路與餐飲資源，若再取得肯德基、必勝客相關經營權，將可擴大在外食與零售通路的布局。不過，其他潛在買家也具備明顯優勢。凱雷近年積極布局亞洲速食市場，去年底才宣布收購韓國肯德基，也曾參與中國麥當勞股權投資；百勝中國則在中國市場經營大量肯德基與必勝客門市，對品牌營運模式相當熟悉。怡和此時評估出售餐飲事業，與香港消費疲弱及集團資產重整有關。怡和先前在年報中提到，香港消費支出受通縮壓力影響，餐飲業務表現承壓。集團近年也持續調整投資組合，將資本集中在更核心的事業與資產上。儘管短期消費環境仍有壓力，亞太速食市場長期成長性仍受關注。市場研究機構預估，亞太速食市場規模將從2024年的約2700億美元，成長至2033年的4650億美元。