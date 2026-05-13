我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，藍綠陣營隨即展開攻防，前國民黨發言人楊智伃表示，早在去年11月時，她就是第一個公開呼籲沈伯洋要為民進黨來一戰台北的人，如今沈伯洋終於排除萬難參選，但她觀察這半年來的表現後坦言「非常失望」，楊智伃認為，沈伯洋錯過了調整人設的黃金時間，直到近一個月才開始從髮型、打籃球等方式試圖撕掉激進標籤，但在「大罷免」慘敗的陰影下，恐怕難以抹滅過往的爭議。楊智伃盤點沈伯洋過去的「戰績」，指出他曾與曹興誠、八炯等人推動大罷免，卻創下32：0遭完封的紀錄；在立院討論兒少權益時，更曾脫口說出「凌虐不一定致死」的失言。此外，楊智伃也質疑沈伯洋與其相關基金會長期接受美方補助，恐涉及國安紅線，且他一邊將台商定性為「第五縱隊」，家族卻長期在中國經商，至今未見切割，加上近期提出用賀爾蒙藥滅鼠被中央打臉不合法，種種偏激言論與行動，都讓沈伯洋缺乏城市治理的專業形象。面對2026首都選戰，楊智伃引用最新民調指出，沈伯洋目前不僅落後現任市長蔣萬安，甚至連2022年陳時中35%的基本盤都守不住，淺綠選票流失近兩成，她批評沈伯洋依然選擇以「仇恨製造機」之姿攻擊對手，並身處當年動員偏激言論的群眾之中，以情緒代替理性的策略，將讓35%成為民進黨在北部的天花板。楊智伃示警，沈伯洋的參選不僅會拉垮北北基桃的整體選情，讓蘇巧慧等人的處境更加艱難，更將對2028年賴政府的期中評價造成連帶衝擊，甚至影響總統大選布局，沈伯洋恐怕會面臨「狡兔死、走狗烹」的命運，連帶失去未來不分區立委的資格。