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AI高速發展，產業用電需求大，台電總經理郭天合今（13）日表示，穩定供電是他上任總經理的第一件核心工作要件，就是要穩定機組運轉，也要持續新建機組，用電的成長來自於AI或是資料中心，甚至是台積電用電，都要提供各個產業所需的穩定電力，因此穩定供電，是他任務的重中之重。郭天合在今日台電媒體茶敘中指出，用電的成長無論是來自於科技的AI或資料中心，甚至護國神山的用電，缺的電就是提供各個工業、產業所需的一個穩定用電，所以穩定供電是他上任第一要件。另外，核能發電議題，在這個體制下，他表示，台電會遵循國家政策，對於淨零路徑、淨零排放的各式方法，會選擇供電最穩定的狀態，來執行淨零排放的目標。郭天合提到，協和電廠要更新改建，大潭電廠部分機組也改建時既有機組要穩定運轉，通宵機組新機組也在施工中，台中電廠新一號、二號機，以及二期機組興建，目前也在招標中，興達電廠未來有二期要興建，大林電廠也有新機組要加入，因此需要懂系統、懂穩定供電的人來操盤。對於目前協和、中火等機組更新改建，目前進度都落後，郭天合表示，協和電廠先前碰到包括環評、土地汙染等問題，現在正在備標的過程，會協調工程單位在試運轉時期如期完成，台中電廠二期目前同樣在備標中，預期2032年開始運轉。至於中火無煤目標，他強調，中火在評估整個供電計畫就是2034年，從頭到尾就是依照計畫，如果是依照既定計劃，預定的機組，甚至新開發預定的機組，對整體供電系統是沒有問題的。