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梅雨讓大水螞蟻醒來了！趨光性讓牠們狂衝家裡

▲今（13）日下午受到鋒面影響，北部地區開始下起大雨。而到了晚上開燈之後，許多民眾家裡開始出現「大水螞蟻」亂飛。（圖／記者潘毅攝）

如何解決大水螞蟻在家裡亂飛？專家傳授老祖宗秘訣

▲台灣常見的白蟻有五種，會對居家環境造成危害的主要是「台灣家白蟻」與「格斯特家白蟻」兩個品種。（圖／threads@zhongtai0224）

白蟻大軍危害不只吃家具！家中有2跡象注意了

▲白蟻不只會吃木質纖維，連水泥也能穿透，甚至會棲息在插座、燈座孔穴中。（圖／threads@zhongtai0224）

台灣正式進入梅雨季，今（13）日下午受到鋒面影響，北部地區開始下起大雨。晚間開燈之後，許多民眾都發現門窗附近出現了「大水螞蟻」白蟻大軍，即便關緊門窗，牠們還是能闖進室內，讓人感到相當苦惱。對此，就有白蟻防治專家分享解決這些惱人飛蟲的「祖傳秘訣」，讓你輕鬆抓到這些害蟲。梅雨季大雨滂沱，喚醒了室外的恐怖大水螞蟻（白蟻）軍團。很多民眾即便緊閉門窗，也會發現這些飛蟲仍能趁虛而入，在家中飛竄，對木製家具造成威脅，卻又不知該如何防範。對此，高雄「中太企業行」白蟻防治專家柯正生老闆解釋原理：「白蟻具有趨光性，所以電燈亮時牠們特別喜歡往有光的地方飛，常會看到牠們聚集在燈光底下。牠們的適應力與鑽縫能力非常強，能輕易找到縫隙鑽入室內。」台灣常見的白蟻有五種，包含台灣家白蟻、格斯特家白蟻、黃肢散白蟻、截頭堆砂白蟻以及台灣土白蟻。其中，會對居家環境造成危害的主要是「台灣家白蟻」與「格斯特家白蟻」兩個品種。柯老闆同時傳授捕捉秘訣：「除了緊閉門窗以外，其實還有一些小撇步。像以前阿嬤那個時代，老一輩會拿一個透明容器（或水桶）裝水，並用燈光照射水面。飛蟻會被燈光吸引而飛向水面，隨即掉入水中溺斃。」最後，柯老闆也提醒，若家中出現由泥土築成的「蟻道」，或木製家具旁有粉末狀物體，出現這兩種跡象，就要注意白蟻是否已經入駐你家裡。柯老闆指出，有時家具外觀看似完好，其實內部早已被啃食中空，且白蟻不只會吃木質纖維，連水泥也能穿透，甚至會棲息在插座、燈座孔穴中，侵蝕電線外的絕緣皮，進而造成跳電、短路，甚至有釀成火災的危險。白蟻的危害範圍相當廣泛，民眾必須謹慎防範。