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隨著川普與習近平即將會晤，台海情勢再度成為全球關注焦點，前立委、現美國哈德遜資深研究員許毓仁分析，這場「川習會」真正值得觀察的並非表面上兩人的互動，而是川普究竟如何談論台灣，北京方面的戰略目標相當明確，習近平未必期待美國立即停止對台灣的支持，而是希望透過會面逐步降低美台軍事與政治互動的強度，包括延緩軍售交付、降低高層互訪，並要求美國對賴政府施加「避免挑釁」的壓力，藉此測試川普是否願意將台灣視為中美談判的一部分。許毓仁觀察川普行前的談話後，認為川普看待台海問題的核心邏輯已不再純粹基於民主價值，而是轉向更為務實的利害計算，包括能否成功避免戰爭、台灣是否付出了足夠的代價、台灣領導人是否可控，以及美國能否從中獲取具體的戰略利益，在這種氛圍下，台灣面臨的處境正變得前所未有的複雜，儘管美國基於半導體、AI供應鏈及第一島鏈的戰略價值，不可能輕易放棄台灣，但川普極有可能要求台灣給予更多回報，例如大幅提高國防預算、更明確的軍事與對美投資，以及更低政治風險的兩岸管理方式。最後，許毓仁整理出四大觀察指標，首要關注的是美國是否放緩軍售節奏，尤其是第二波140億美元的軍售發價書是否會出現延遲；其次是川普是否會為了交換利益，在公開場合重申「不支持台獨」，此外，中國是否在會後加大對台的「灰色地帶」施壓，以及美國國會與五角大廈是否會出現，與川普言論相互制衡的平衡動作，都將是決定未來台海走向的關鍵。