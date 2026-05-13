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▲楊丞琳去年發行第13張錄音室專輯《有且Only in Echoes》。（圖／索尼音樂提供）

影視歌三棲的楊丞琳，去年10月數位發行第13張錄音室專輯《有且Only in Echoes》，大眾評價不惡，第37屆金曲獎今（13）日公布入圍名單，她沒有提名任何獎項，再度無緣金曲獎座，對此，中國粉絲為楊丞琳抱不平，不少人歸咎於她近年多在中國發展，「兩邊都不討好」、「0提名真的有點莫名其妙！」關鍵字衝上微博熱搜。楊丞琳去年睽違5年推出新專輯《有且Only in Echoes》，該專輯為一張紀念其演藝生涯25年的重要大作，有樂評人認為這次作品與之前的《刪拾以後》到《Like A Star》的風格有所不同，是一張製作精良、展現個人心境成長，且演唱狀態極佳的成熟作品。雖然業界和大眾對楊丞琳新專輯評價不俗，但依然不受今年金曲獎評審青睞，許多中國粉絲難以接受，在社群平台議論，「我很疑惑，有且雖說沒到神專但也值得個提名吧 ​​​」、「我覺得值得一個女歌手」、「水母這張專輯相對於上一張來說確實大有進步，入耳度極佳，就是感覺不是朝着獲獎去的，整體風格更偏向迎合市場，沒個提名也確實可惜」、「政治不正確呀！」楊丞琳曾經在2017年第28屆金曲獎中，以專輯《年輪說》入圍最佳年度歌曲獎、最佳作詞人獎及最佳單曲製作人獎，雖然不是提名個人獎項，但至少不是金曲獎的絕緣體。關於本屆金曲獎遺珠，審團主席黃韻玲指出，雖然陶喆、林宥嘉、曾沛慈等歌手未能進入最後決選，但他們的創作在評選過程中都引發高度的討論，她坦言，今年的競爭非常激烈，特別是最佳華語男歌手獎在第一輪投票時就幾乎已決定入圍者，黃韻玲強調，雖然評選結果有遺珠，但自己認為「不在名單裡的每一位其實都是遺珠」。