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▲第19屆「小學生公益行動」全國前10強總決賽，13日在台中市愛心家園登場，(圖／記者金武鳳攝，2026.5.13)

▲評審老師認為，透過實際行動，讓孩子從「知道」走向「做到」，是相當深刻的生命教育歷程。(圖／記者金武鳳攝，2026.5.13)

由瑪利亞基金會主辦的第19屆「小學生公益行動」全國前10強總決賽，13日在台中市愛心家園登場，邀集來自全台各地國小學童分享公益服務成果，透過實際行動培養關懷、感恩與分享精神，推動生命教育向下扎根。經過激烈競，由台北市立大學附小以「愛不打烊!玩讓我們聚在一起」奪冠。瑪利亞表示，「小學生公益行動」以「愛、關懷、感恩、分享」為核心，希望孩子透過親身參與公益服務、互動體驗與團隊合作，學習理解不同族群需求，並從過程中建立同理心與正向價值觀。此次晉級全國前10強的學校，主題涵蓋關懷身障者、銀髮族與兒童等議題，學生在老師陪伴下，親自參與公益活動規劃、執行與成果分享。活動過程中，孩子們除了學習團隊合作與問題解決，也透過與服務對象互動，認識弱勢族群的生活樣貌。不少參與學生分享，這是第一次主動投入公益服務，從中感受到助人的快樂，也更懂得珍惜自己所擁有的一切。現場評審老師認為，透過實際行動，讓孩子從「知道」走向「做到」，是相當深刻的生命教育歷程。經過激烈競賽，由臺北市立大學以「愛不打烊!玩讓我們聚在一起」奪冠，參與學生透過玩具回收、改造玩具經治療師設計適合長者的遊戲，走出校園將玩具帶入社區，陪伴長者全齡共玩。感恩聖仁基金會長期支持此活動，執行長陳宗賢表示，小學生公益行動不只是競賽，更是一場具有教育意義的服務學習，希望孩子能藉由實際參與，培養責任感、公民意識與關懷社會的能力。瑪利亞基金會董事長鄭若瑟指出，公益教育應從小開始，透過寓教於樂方式，讓孩子在成長過程中學習愛人與被愛，並將感恩化為具體行動。他也期盼，透過活動帶動更多家庭與學校共同投入公益，讓善的循環持續擴散。基金會執行長陳怡君則表示，希望透過一年一度的公益行動，引導孩子用愛看見世界、以行動溫暖社會，在公益實踐與反思過程中，累積珍貴學習經驗，進一步培養同理心與珍惜生命的態度。