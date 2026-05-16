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第一季播出後，唯一重新交往、也最令人跌破眼鏡的一對就是敏英與周輝。兩人在節目中糾纏好幾集，雖然播出時分別被批評是情勒怪和海王放電機，但最後成功復合後，一路維持穩定交往，讓他們的風評大逆轉，今年2月更傳出周輝在紐約和敏英求婚成功消息，小倆口目前正在籌備婚事，也成為《換乘戀愛》系列第一對準備步入婚姻的CP。
娜妍、熙斗越吵越愛 海恩、賢奎最意難平
第二季則誕生兩大人氣情侶。娜妍與熙斗在節目中吵架的畫面堪稱經典，還被評價：「世界上有三種愛情，精神上、肉體上，還有娜妍和熙斗」，吵吵鬧鬧的他們在節目尾聲選擇復合，至今依舊持續交往，娜妍也常常會在自己的頻道中分享約會日常，看得出熙斗雖然是年下男，但根本是爹系男友的代表，把娜妍當作小孩寵。
另一對海恩與賢奎當年因「換乘成功」爆紅，賢奎一句「姐姐，明天見」創造了名場面，甚至被封為全系列最經典CP之一，只不過去年初開始就陸續出現分手傳聞，雖然賢奎對此僅以：「節目結束後，我和海恩一直以來都互相應援、維持著良好的關係」大打太極，但海恩之後曾在YouTube影片說：「長得帥的人，高機率會用顏值做出一些不好的行為」，被粉絲認為就是在說賢奎，大眾也普遍認定兩人已分手，讓不少觀眾直呼可惜。
《換乘3》堪稱復合戀愛 6對前任復合了4對
《換乘戀愛3》則是復合率最高的一季。有貞與昌鎮在節目最終選擇彼此，下節目後雖然一度因退追蹤與刪照傳出分手，但後來又重新互動，回到現實也彷彿像還在節目裡一般，感情狀態相當微妙卻穩定。
尚貞與敏亨則從節目裡一路吵到節目外，卻意外變成長跑情侶，上月尚貞在IG上甜蜜宣布兩人將結婚的好消息，表示自己和敏亨在磨合與理解中持續成長，比任何人都忙著相愛地走到今天。
第三季另外兩對人氣CP周元與書景、多惠與東鎮，在節目中並未復合成功，但也都在節目後重新走回彼此身邊。長跑超過10年的多惠與東鎮則是在節目播畢3個月後，透過社交平台正式公開復合消息，多惠更甜喊「正在好好戀愛中」，讓不少觀眾相當感動。周元和書景也在不久之後宣布復合，透露兩人把過往誤會都解開後，重新整理感情後決定再試一次。
第四季創下新歷史！敏京、承容史上首對線下換乘
到了最新第四季，智賢與元奎、智妍與宇振在節目中重新牽起彼此的手，目前都持續穩定交往中，IG和YouTube上也經常出現約會照片和影片，而智賢更是在2月時，於IG限動分享了「婚前派對影片」，讓粉絲紛紛猜測他們好事將近，應該也在準備婚禮了。
至於目前討論度最高的敏京與承容，雖然不是節目最終配對，卻在播出結束後真正發展成戀人，相差9歲的他們，日前公開認愛後，已經開始在社群上大方分享甜蜜日常，成為第四季最讓觀眾意外的「真換乘CP」。