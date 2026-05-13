我是廣告 請繼續往下閱讀

特別預算為台灣防衛決心 陳冠廷：美中會談前通過明確展現立場與意志

藍白卡無人機 陳冠廷坦言非最理想結果

民進黨立委陳冠廷日前接受日本《NHK》綜合台新聞節目採訪並於今（13）日首播，針對美中領導人會談前夕台灣的防衛戰略與特別預算議題發表看法，強調台灣絕不能成為美中談判的籌碼，並指出特別預算的通過是向國際社會宣示台灣自我防衛決心的重要行動。該集節目聚焦美中領導人會談對台灣安全的影響，美國國務卿魯比歐已明確表示台灣議題將納入美中對話。面對此一情勢，陳冠廷表達強烈關切，指出「我們必須避免台灣成為談判的籌碼」，呼籲國際社會正視台灣的主體性與安全需求。在國防預算方面，陳冠廷表示，特別預算是台灣對自我防衛決心的重要宣示，目的在於向世界展現台灣有承擔自我防衛的意願。賴政府規劃於2030年前將國防預算占GDP比例提高至5%，強化整體防衛能力。認為在美中會談前通過預算，能明確展現台灣的立場與意志。針對無人機戰略，陳冠廷提及無人機的投入在對抗中國威脅上極為重要。台灣目前正積極推進軍用無人機國產化，排除中國製零件，目標將整體製造流程完全留在台灣。然而特別預算最終通過的版本遭刪減近4成，向台灣企業採購無人機的費用未被納入，坦言這並非最理想的結果，但強調在美中會談前讓預算通過，仍具有特別的意義。節目中同時呈現台灣朝野對防衛路線的歧見。在野黨國民黨主張透過與中國對話降低衝突風險，並以財政負擔為由反對大幅增加國防預算。節目受訪專家則分析，美國政府與軍方雖已充分認知台灣的戰略價值，但美國總統川普對台灣議題的關注程度仍存在不確定性，中國可能藉此尋求突破口。