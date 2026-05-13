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日本美妝大廠資生堂（Shiseido）公布2026年第一季財報，受惠成本改革與營運效率提升，雖然整體營收僅小幅成長，但獲利表現明顯改善，公司也維持全年財測不變，預估2026年淨銷售額將達9,900億日圓、核心營業利益年增55%。不過，相較財報表現，市場更關注的是資生堂同步啟動全球生產重整計畫，宣布將關閉位於新竹湖口的台灣工廠，並把部分保養品產線逐步移回日本生產。根據規劃，新竹廠將於2027年第一季停止生產，同年下半年正式關廠。資生堂表示，此次調整是配合「Evolve Global Operations（演進全球營運）」計畫，希望透過重整全球供應鏈與生產體系，提升產能利用率與成本效率，進一步強化長期營運體質。未來新竹廠原本負責的保養品產線，將轉移至日本那須工廠等生產基地，預估每年可節省約10億日圓固定成本。不過，關廠也將帶來一次性支出。資生堂預估，相關費用合計約35億日圓，其中20億日圓將於2026年度認列，其餘15億日圓則於2027年度認列。新竹廠目前約有170名員工，後續將有部分員工遭到資遣。資生堂表示，將依當地法令辦理，除提供特別退職金外，也會協助員工再就業。新竹縣政府勞工處則指出，已收到大量解僱計畫通報，相關方案符合法規，後續也將協助勞工進行轉訓、就業媒合與失業給付諮詢等。此外，資生堂也提到，近來國際局勢與伊朗戰爭影響全球供應鏈，石腦油相關原料供應恐受衝擊，未來將研究以植物萃取等替代原料，降低原物料風險。執行長藤原憲太郎表示，公司已採取「最壞情境」假設進行營運調整，預估戰爭、物流與原料成本上升等因素，將對今年核心營業利益帶來約50億日圓衝擊。