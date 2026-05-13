美國總統川普訪中行展開，在晚間時間7點50分左右，空軍一號降落在北京機場，這也是川普睽違八年半踏上中國土地。

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根據美聯社報導，白宮消息指出，川普抵達時，受到中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、外交部常務副部長馬朝旭以及美國駐中大使龐德偉（David Perdue）迎接。

這場盛大的歡迎儀式預有約 300 名中國青年、一支儀隊和一支軍樂隊參加。

在稍早，空軍一號降落北京，這也是川普自2017年11月以來，時隔近8年半首度踏上中國土地。

▲美國總統川普抵達中國北京機場，中國官員迎接。（圖／路透社／達志影像）
▲美國總統川普抵達中國北京機場，中國官員迎接。（圖／路透社／達志影像）
川普揮手下機後，迎接的青年齊聲揮舞著迷你版的美國國旗和中國國旗，先是在自己面前揮舞，然後又舉過頭頂揮舞，用中文喊聲歡迎。

川普下飛機後與政要握手致意，然後停下來笑了一下，環顧四周，比出招牌握拳手勢。

川普沒有接受媒體訪問，而是立刻坐車前往飯店。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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