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外媒《The Motley Fool》報導指出，台積電有機會成為下一家市值突破3兆美元的企業，主要關鍵在於AI晶片需求持續升溫，帶動先進製程與高效能運算晶片訂單大增。報導指出，目前全球市值超過3兆美元的企業包括輝達、Alphabet、蘋果與微軟，而這些科技巨頭都有一個共同點，就是都是台積電客戶。台積電目前市值約2兆美元，若未來市值進一步站上3兆美元，意味著仍有不小的成長空間。台積電是全球最大晶圓代工廠，在先進製程市場具有主導地位。報導提到，台積電掌握全球晶圓代工市場約72%市占率，且負責生產超過九成最先進半導體。隨著大型科技公司加速投入AI，對高階晶片需求持續增加，也讓台積電成為AI基礎建設浪潮下最直接受惠的供應鏈核心。從應用來看，台積電主要服務資料中心、高效能運算與AI處理器等需求，這些領域占公司營收約61%；智慧手機晶片則占約26%。報導認為，台積電不只是AI題材受惠者，更是全球科技巨頭推動AI所不可或缺的製造基礎。財務表現也支撐外界對台積電市值成長的期待。台積電第1季營收達359億美元，年增41%、季增6%，已連續4季呈現成長加速；每股美國存託憑證盈餘達3.49美元，年增58%。同時，毛利率升至66.2%，營業利益率達58.1%，顯示規模擴大與高階製程需求持續推升獲利能力。展望第2季，台積電預估營收中位數約396億美元，年增約38%；營業利益約227億美元，年增約53%，毛利率與營業利益率仍維持高檔。若台積電本益比或股價營收比維持目前水準，要支撐3兆美元市值，年營收約需達2400億美元。華爾街目前預估，台積電2027年營收可達2071億美元，2028年進一步升至2533億美元。若預估成真，台積電最快可能在2028年挑戰3兆美元市值。報導也指出，全球半導體市場仍有成長空間，麥肯錫預估2030年半導體市場規模可能接近1.1兆美元。隨AI晶片與先進製程需求持續擴大，台積電仍有望在未來幾年延續成長動能。