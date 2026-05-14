A-Lin的〈幸福在歌唱〉入圍第37屆金曲獎年度歌曲獎，入圍名單公布時，她正在梳化準備工作，一得知入圍，興奮到衝下樓，留言區有許多人要她開酒慶祝，「祝妳左手拿獎盃、右手拿酒杯」。不過年度歌曲獎競爭激烈，A-Lin也將對上好友張惠妹，被評為死亡之組。

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A-Lin得知入圍起飛！狂奔下樓粉絲笑瘋

A-Lin一共入圍過7次金曲獎，2023年才終於拿到歌后。此次年度歌曲獎競爭激烈，張惠妹雖沒有推出完整個人專輯，但由她演唱的〈我的存在就是愛你〉也悄悄入圍，其他入圍者還有蔡依林〈Pleasure〉、張震嶽〈浪人的...〉、陳小霞〈老翅膀〉、陳嫺靜〈如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:))〉及楊世暄〈三菜一湯 In the Middle〉等，被評審形容為「死亡之組」。

A-Lin在IG分享聽入圍的心情，還沒開始之前她還假裝暈倒，翻了大白眼，直呼實在有點折磨，結果先聽到陳建騏入圍最佳單曲製作人獎，她激動到跳起來，把髮型師嚇了一跳，後來又聽到〈幸福在歌唱〉入圍年度歌曲獎，她完全失去語言能力，興奮地一直跺腳，後來乾脆起身往門外衝，還跑下樓，接著就跳出字幕「金曲獎！我來了」。

不少粉絲看了都湧入留言區恭喜，「妳好可愛，好感動」、「太棒了，恭喜幸福在歌唱入圍」、「下樓開酒喝嗎」、「可以喝了」、「是要跑去哪，笑死，一定會得獎的啦」。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...