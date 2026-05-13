我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖思惟自拍照被網友質疑動豐唇手術，本人親自否認。（圖／翻攝自廖思惟小紅書）

▲廖思惟分享過自己的保養方式，以水潤好膚質聞名的她，外在保養強調簡約卻精準的步驟，飲食與運動方面則是注重內外兼修以維持少女體態。（圖／翻攝自廖思惟IG＠trinityliao）

廖思惟（Trinity）是「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的掌上明珠，承襲雙親優良基因及時尚品味，雖然不是出道藝人，個人社群媒體仍吸引許多人追蹤，她也樂於和粉絲分享私下生活。廖思惟近日分享自拍近照，被網友質疑嘴唇變厚，疑似去動豐唇手術，對此，她親自解釋：「化了唇線！」日前，廖思惟從澳洲返台過母親節，她在小紅書上傳兩張坐在車子裡的近照，可見她微捲波浪長髮垂落，化上濃妝，穿毛線衣掌鏡自拍，有網友發現，廖思惟微張的嘴唇跟以前相比看似變得水嫩、豐厚，好奇留言問：「豐唇了？」廖思惟看見後親自回覆：「化了唇線！」否認有整型。26歲廖思惟3月底爆出未婚生子，女兒已經2歲多，針對此事，微風集團以「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心」回覆媒體，而孫芸芸則先是回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」後來二度發聲，希望外界留給女兒和孫女安靜成長的空間。廖思惟分享過自己的保養方式，以水潤好膚質聞名的她，外在保養強調簡約卻精準的步驟。洗臉後，廖思惟選擇泡泡化妝水，含檸檬與柚子萃取及果酸，能有效清潔毛孔並保濕；由於肌膚偏乾，她會搭配保濕凝霜打底，再用粉底抹棒輕抹粉底液，讓妝容自然發光，冬天則僅在T字部位輕撲蜜粉防脫妝。在飲食與運動方面，廖思惟注重內外兼修以維持少女體態，她減少甜食與精緻糖分攝取，每天僅吃兩餐加上小點心，確保蛋白質均衡，並偏好重複、單純的菜單來觀察膚質變化；運動上，廖思惟追隨母親習慣，從事TRX懸吊訓練雕塑全身線條，搭配清淡飲食如沙拉、白肉與蔬果，輕鬆養成纖細身材。