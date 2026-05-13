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森崴能源將面臨終止上市，根據臺灣證券交易所，森崴能源上市有價證券將併案列為變更交易方法，並自5月15日起加採分盤集合競價交易方式，預計6月23日起終止上市。正崴、森崴能源與永威投控今（13）日停牌交易，且在16時召開重大訊息記者會，永威投控財務長林坤煌表示，公司財務結構面臨重大挑戰，營運週轉金不足，目前提出相關財務改善方案，希望維護股東、員工權益。證交所指出，森崴能源先前已因符合營業細則相關規定，自4月7日起被列為變更交易方法。今日公告申報財務報告，顯示淨值已轉為負數，進一步符合變更交易方法、加採分盤集合競價及終止上市相關規定。5月15日起除維持變更交易方法外，也同步加採分盤集合競價交易，並預計自6月23日起終止上市。不過若公司在公告終止上市後、正式下市前，能提出具體證明已完成補正，例如重編財報或透過增資讓淨值轉正，並經證交所核准，仍有機會撤銷終止上市程序。森崴能源今年第一季歸屬母公司淨損達18億4856萬元，淨值轉為負1.82億元，EPS -6.82。子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期」專案，受先前認列預期合約損失影響，導致會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告。