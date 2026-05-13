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淡江大橋於5月12日正式通車，外交部長林佳龍在臉書感性發文，強調這座橋梁不僅是串聯交通的工具，更是融入已故國際建築大師札哈哈蒂（Zaha Hadid）設計理念與國內工程團隊合作的「跨國結晶」。林佳龍回憶擔任交通部長期間，曾站在河床見證主橋塔打下地基，如今以部長身分迎接通車，期許這座融合藝術與工程的巨作，能成為「台灣走向國際的一張重要名片」。林佳龍提到，淡江大橋的誕生歷經艱辛，特別是在疫情期間面臨原物料與人力成本飆漲，他對承包商工信工程董事長潘俊榮「為國家咬牙苦撐」的使命感表示敬佩。當時交通部全力投入資源克服難關，並確保橋梁能順利銜接周邊快速道路與未來輕軌設施。林佳龍形容，來自不同國籍與專業背景的工程人員，就像主橋塔延伸出的鋼索「緊緊牽繫著台灣與世界」，這項建設證明了藝術與建設可以並存，更向世界宣告「台灣做得到，台灣也值得擁有。」除了交通機能，林佳龍也從外交視角賦予淡江大橋新意義，認為它是「跨國合作的象徵」。他指出，主橋塔高度達211公尺，像是一座向天空延伸的雕塑，為淡水河增添了新的天際線，也讓前輩畫家陳澄波筆下的《淡水夕照》有了現代化的一筆。林佳龍表示，淡江大橋凝聚了國際專業智慧，是展現台灣自信的重要標誌，未來這座精緻的工程藝術品將持續讓淡水河畔更加迷人。