基隆直航石垣島渡輪終於等到了！原定於 2025 年 9 月份開航的「基隆－石垣島」渡輪「八重山丸」（YAIMA MARU），今（13）日於官網發出公告，確定在 5 月 28 日進行首航。當天晚間 11 點自基隆出發，並於 5 月 29 日上午 8 點抵達石垣島，單程航程約 8 小時，後續航班規劃時間也一併公布了。
基隆直航石垣島渡輪終於來了！首航在5月28日
華岡集團今（13）日表示，「基隆－石垣島」定期航線自 5 月 28 日至 6 月 29 日期間，將先採取每週 1 班往返運航。去程固定於每週四晚間 11 點自基隆出發，隔日上午 8 點抵達石垣島；回程則於每週日晚間 9 點自石垣島出發，隔日上午 8 點返抵基隆。
至於後續航班規劃則有分階段，從5月 28 日首航起至 6 月 29 日止，維持每週一班（每週四晚間 23 點基隆出發，週五上午 8 點抵達石垣島；每週日晚間 21 點石垣島出發，週一上午 8 點返抵基隆）。
隨後是6 月 30 日至 8 月 31 日期間，則增至每週 2 班。除了原有的週四出發、週日返回航班外，另增加「週二出發、週三回程」的班次。
第二階段正式營運期在今年 7 月份，規模升級成每週提供雙航班服務。航班 A 為每週二深夜出發，週三早上 8 點抵達石垣島；航班 B 為每週四深夜出發，週五早上 8 點抵達石垣島。
基隆直航石垣島全台關注！票價相關資訊一次看
「石垣島－基隆」定期航線是由石垣市特別成立的「商船やいま（Yaima Line）」負責。為了此航線，該公司特別從韓國公司購入一艘郵輪，經翻修後命名為「八重山丸」（YAIMA MARU）號，最多可容納 545 位遊客。
「基隆－石垣島」的八重山丸渡輪共分為 7 種房型，總計 122 間房、493 個床位。其中「皇家套房」附有 1 張雙人床，可容納 2 人，總計 2 間，每房 2.1 萬元（每人 1 萬 500 元）；「豪華套房」附有 2 張單人床，可容納 2 人，總計 32 間，每房 1 萬 1,200 元（每人 5,600 元）。以上票價均不含碼頭服務費及其他稅金。
「基隆－石垣島」渡輪「八重山丸」航班時間
■首航航班：5月28日（週四）23:00 基隆出發 → 5月29日（週五）08:00 抵達石垣島
■6月29日以前：每週1往返運航
・週四 23:00 基隆出發 → 週五 08:00 石垣島抵達
・週日 21:00 石垣島出發 → 週一 08:00 基隆抵達
■6月30日～8月31日：預計每週2往返運航
・週二 23:00 基隆出發 → 週三 08:00 石垣島抵達
・週三 21:00 石垣島出發 → 週四 08:00 基隆抵達
・週四 23:00 基隆出發 → 週五 08:00 石垣島抵達
・週日 21:00 石垣島出發 → 週一 08:00 基隆抵達
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華岡集團今（13）日表示，「基隆－石垣島」定期航線自 5 月 28 日至 6 月 29 日期間，將先採取每週 1 班往返運航。去程固定於每週四晚間 11 點自基隆出發，隔日上午 8 點抵達石垣島；回程則於每週日晚間 9 點自石垣島出發，隔日上午 8 點返抵基隆。
隨後是6 月 30 日至 8 月 31 日期間，則增至每週 2 班。除了原有的週四出發、週日返回航班外，另增加「週二出發、週三回程」的班次。
第二階段正式營運期在今年 7 月份，規模升級成每週提供雙航班服務。航班 A 為每週二深夜出發，週三早上 8 點抵達石垣島；航班 B 為每週四深夜出發，週五早上 8 點抵達石垣島。
「石垣島－基隆」定期航線是由石垣市特別成立的「商船やいま（Yaima Line）」負責。為了此航線，該公司特別從韓國公司購入一艘郵輪，經翻修後命名為「八重山丸」（YAIMA MARU）號，最多可容納 545 位遊客。
「基隆－石垣島」的八重山丸渡輪共分為 7 種房型，總計 122 間房、493 個床位。其中「皇家套房」附有 1 張雙人床，可容納 2 人，總計 2 間，每房 2.1 萬元（每人 1 萬 500 元）；「豪華套房」附有 2 張單人床，可容納 2 人，總計 32 間，每房 1 萬 1,200 元（每人 5,600 元）。以上票價均不含碼頭服務費及其他稅金。
■首航航班：5月28日（週四）23:00 基隆出發 → 5月29日（週五）08:00 抵達石垣島
■6月29日以前：每週1往返運航
・週四 23:00 基隆出發 → 週五 08:00 石垣島抵達
・週日 21:00 石垣島出發 → 週一 08:00 基隆抵達
・週二 23:00 基隆出發 → 週三 08:00 石垣島抵達
・週三 21:00 石垣島出發 → 週四 08:00 基隆抵達
・週四 23:00 基隆出發 → 週五 08:00 石垣島抵達
・週日 21:00 石垣島出發 → 週一 08:00 基隆抵達