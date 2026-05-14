Google正式公開全新筆電平台「Googlebook」，宣告筆電產品從過去以雲端為核心的Chromebook，進一步邁向以AI驅動的智慧系統時代。Google指出Googlebook是專為Gemini Intelligence打造，首波產品預計今年秋季陸續上市，將與Acer宏碁、ASUS華碩、Dell、HP及Lenovo等品牌合作推出。
Googlebook是什麼？從Chromebook走向AI筆電
Google在官方部落格表示，15年前推出Chromebook時，主打的是為雲端優先應用而生的筆電；如今，Google希望從作業系統走向智慧系統，因此推出全新Googlebook，結合Android生態系、Google Play應用程式資源，以及ChromeOS擅長的網頁瀏覽體驗，並以Gemini Intelligence作為核心。將Gemini從單純的聊天機器人，變成能理解螢幕內容、協助操作、串接手機與個人資料的系統級助理，讓AI更自然地融入日常使用流程。
輕晃游標就能喚醒Gemini
Googlebook最受矚目的功能，是與Google DeepMind合作打造的「Magic Pointer魔術指標」。Google指出，游標是筆電上最常使用的工具之一，但多年來除了點擊、右鍵與拖曳之外，互動方式並沒有太大改變；Googlebook則希望讓游標變成AI入口。
未來使用者只要輕輕晃動游標，就能喚醒Gemini，系統會根據游標指向的螢幕內容，即時提供建議。舉例來說，當游標停留在電子郵件中的日期，Googlebook可協助直接建立會議行程；若同時選取客廳照片與網路上的沙發圖片，Gemini也能合成擺設效果，讓使用者直接預覽家具放進家中的樣子。
自訂小工具
Googlebook也導入「幫我自訂小工具」功能，使用者可透過自然語言指令，請Gemini製作專屬Widget。Google表示，Gemini可搜尋網路資訊，也能連結Gmail、Google日曆等應用程式，把相關資料整合到個人化首頁。例如規劃家庭旅行時，使用者可請Gemini整理飯店資訊、餐廳預約、行程倒數等。
安卓手機App、檔案直接在筆電使用
跨裝置整合是Googlebook的重點，Google指出，透過Android技術架構，Googlebook可與Android手機無縫協作，讓使用者在筆電上直接開啟手機App，例如外送App、Duolingo語言課程等，不必頻繁拿起手機切換操作。
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Google在官方部落格表示，15年前推出Chromebook時，主打的是為雲端優先應用而生的筆電；如今，Google希望從作業系統走向智慧系統，因此推出全新Googlebook，結合Android生態系、Google Play應用程式資源，以及ChromeOS擅長的網頁瀏覽體驗，並以Gemini Intelligence作為核心。將Gemini從單純的聊天機器人，變成能理解螢幕內容、協助操作、串接手機與個人資料的系統級助理，讓AI更自然地融入日常使用流程。
輕晃游標就能喚醒Gemini
Googlebook最受矚目的功能，是與Google DeepMind合作打造的「Magic Pointer魔術指標」。Google指出，游標是筆電上最常使用的工具之一，但多年來除了點擊、右鍵與拖曳之外，互動方式並沒有太大改變；Googlebook則希望讓游標變成AI入口。
未來使用者只要輕輕晃動游標，就能喚醒Gemini，系統會根據游標指向的螢幕內容，即時提供建議。舉例來說，當游標停留在電子郵件中的日期，Googlebook可協助直接建立會議行程；若同時選取客廳照片與網路上的沙發圖片，Gemini也能合成擺設效果，讓使用者直接預覽家具放進家中的樣子。
Googlebook也導入「幫我自訂小工具」功能，使用者可透過自然語言指令，請Gemini製作專屬Widget。Google表示，Gemini可搜尋網路資訊，也能連結Gmail、Google日曆等應用程式，把相關資料整合到個人化首頁。例如規劃家庭旅行時，使用者可請Gemini整理飯店資訊、餐廳預約、行程倒數等。
安卓手機App、檔案直接在筆電使用
跨裝置整合是Googlebook的重點，Google指出，透過Android技術架構，Googlebook可與Android手機無縫協作，讓使用者在筆電上直接開啟手機App，例如外送App、Duolingo語言課程等，不必頻繁拿起手機切換操作。