我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普訪中行程展開，今（13日）晚間7時50分左右抵達北京，睽違八年半踏上中國土地。值得注意的是，美國國務卿盧比歐此行也陪著川普來到中國，但他在先前曾被中國兩度宣布制裁並禁止入境，為何仍能前往北京？原來，中國早已悄悄為他更動了一項甚少人注意的細節。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨總統川普訪問中國，但他過去擔任參議員時，曾兩度遭北京實施入境制裁，白宮通訊主任稍早貼出盧比歐身穿與馬杜洛同款的灰色運動套裝，藉機自嘲自己準備赴中投案，掀起熱議。為何盧比歐被制裁仍能愜意前往中國？根據法新社報導，盧比歐去年1月出任國務卿前，中國便悄悄將他的中國官方譯名從「盧比奧」改稱「魯比奧」。兩名外交官告訴法新社，他們認為中國做出這項改變，是因為「魯比奧」的舊中文譯名受到制裁，其中包括入境禁令。中國週二表示，不會因為盧比歐過去的所作所為而阻止他。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，制裁針對的是「盧比奧先生」擔任美國參議員期間對中言論和行為。中國外交部發言人毛寧去年被問及譯名變化一事時，一開始裝傻稱「沒有注意到，但會調查此事」，接著又慌張表示他的英文名字更重要。至於盧比歐是否上機？美國國務院官員僅低調回應，盧比歐將隨川普同行。