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民進黨徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，選戰進入白熱化階段，國民黨議員參選人李明璇臉書發文開酸，沈伯洋出線除了青鳥士氣大振，最「瑟瑟發抖」的族群是雞，因為網路與政論圈累積要發放的祭品雞排數量，可能高達數千片。李明璇指出，這幾天前內政部長徐國勇，親自帶著沈伯洋深耕地方行程，這種老母雞帶母雞的畫面早已預示參選動向，她戲稱，面對民進黨近期為沈伯洋打造的超級明星臉、兩天滅鼠、愛家暖男的人設，而非實質市政與台北市民對話。目前討論度最高，就是資深媒體人謝寒冰，謝寒冰早在2025年11月就曾在自己的節目《有哏來爆》中發下豪語，分析賴清德若排除王世堅、高嘉瑜及吳怡農等人，最後真的提名沈伯洋參選，他將祭出「發雞排、幫站台、跪著開直播」的三重承諾，還強調自己絕不食言。當時謝寒冰預言，沈伯洋是民進黨在缺乏強棒下的最後人選，如今預言成真，謝寒冰也在政論節目《大新聞大爆卦》中回應，表示已經開始徵詢店家，預計下周將在特定地點發放雞排，兌現承諾。他還豪氣加碼，如果沈伯洋本人願意到現場，他不僅發雞排，還要請沈伯洋吃牛排。