第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉行，入圍名單今（13）日下午出爐，天后蔡依林（Jolin）以《Pleasure》專輯提名最佳華語女歌手、最佳華語專輯、年度歌曲等9項大獎，成為本屆最大贏家，她稍早於粉專分享在杭州和同事開香檳的照片，與外界分享心中的喜悅。
入圍9項金曲獎 蔡依林和團隊開香檳慶祝
今天晚間，蔡依林在IG限時動態上傳一張翻拍拍立的的動態，可見照片中的蔡依林戴鴨舌帽、穿小背心，右手拿一瓶香檳，左手拿香檳杯，露出一抹淺笑，配文寫下：「原地和團隊開第一瓶香檳慶祝！」
蔡依林15日起將在杭州奧體中心體育場一連舉辦三場《PLEASURE世界巡迴演唱會》，今天中午左右抵達杭州機場時，素顏的她精神奕奕和接機的粉絲揮手打招呼，還請助理前去收取粉絲寫的信，有趣的是，隨行的蔡媽媽一度走錯路，立刻被助理拉回隊伍中，讓粉絲笑說：「好可愛！」
入圍9項金曲獎 蔡依林：繼續誠實地創作
蔡依林得知入圍9項金曲獎後，透過經紀公司發表感言，「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們，以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地、誠實地創作。」
資料來源：JOLIN 蔡依林IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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今天晚間，蔡依林在IG限時動態上傳一張翻拍拍立的的動態，可見照片中的蔡依林戴鴨舌帽、穿小背心，右手拿一瓶香檳，左手拿香檳杯，露出一抹淺笑，配文寫下：「原地和團隊開第一瓶香檳慶祝！」
蔡依林15日起將在杭州奧體中心體育場一連舉辦三場《PLEASURE世界巡迴演唱會》，今天中午左右抵達杭州機場時，素顏的她精神奕奕和接機的粉絲揮手打招呼，還請助理前去收取粉絲寫的信，有趣的是，隨行的蔡媽媽一度走錯路，立刻被助理拉回隊伍中，讓粉絲笑說：「好可愛！」
蔡依林得知入圍9項金曲獎後，透過經紀公司發表感言，「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們，以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地、誠實地創作。」
資料來源：JOLIN 蔡依林IG
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