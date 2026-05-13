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民進黨今（13）日確定徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，國民黨北市議員鍾沛君大酸沈伯洋為「三無」立委，在立院交通建設、勞工政策、老人長照都沒有主動提案紀錄，台北市禁不起一位只會談意識形態，卻對硬體建設與民生規劃毫無經驗的「政治菜鳥」。更質疑沈伯洋瘋起來連自己臉都打，把所有人都當傻子的鬼轉，這種政治人格，未來要怎麼處理台北市政？鍾沛君表示，沈伯洋在參選聲明中說要改善台北的交通路網、檢討勞動政策，還要把老人長照一併討論，說得很好，於是她爬梳一下沈伯洋過去的主張。但是沈伯洋在立院這段時間，完全沒看到提出關於這幾個面向的法案，她請AI幫忙搜尋沈伯洋提出的「民生政策」，在立院交通建設、勞工政策、老人長照都沒有主動提案紀錄。鍾沛君指出，攤開沈伯洋這兩年的立法紀錄，除了「認知作戰」、「反滲透」等政治攻防外，完全沒看到他對民生議題的關心。當一位立委將全部心力耗費在激化社會對立、貼人標籤，卻對市民最在乎的民生議題視而不見，這叫專業嗎？這叫「政治偏食」！鍾沛君強調，台北市禁不起一位只會談意識形態，卻對硬體建設與民生規劃毫無經驗的「政治菜鳥」。更可笑的是，今天在記者會上，被記者問起「抗中保台」的舊人設，沈伯洋卻喊冤是被在野黨「貼標籤」，瘋起來連自己臉都打，把所有人都當傻子的鬼轉，這種政治人格，未來要怎麼處理台北市政？