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▲北市跨局處稽查發現，光澤診所台北三民店有疑似攝影機拆除痕跡。（圖／北市衛生局提供）

愛爾麗大安店「針孔攝影機線路遭剪斷」 光澤忠孝店稱已拆除

近期多家醫美診所涉嫌裝設「偵煙型攝影機」偷拍，民眾人心惶惶。北市衛生局啟動跨局處聯合稽查，包括查獲愛爾麗大安店有裝設針孔攝影機，但線路已遭剪斷等；另外今（13）日晚間10時起，啟動24小時心理支持服務，如有困擾或或情緒支持需求，可撥打心理諮詢專線。北市今日下午由台北市副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續進行跨局處聯合稽查。現場由警察局攜帶透過無線訊號偵測設備、鏡頭搜索器，對醫療機構進行反針孔調查。北市衛生局表示，截至目前查獲「愛爾麗大安店」有裝設針孔攝影機，但線路已遭剪斷﹔另愛爾麗南京店、站前店，以及光澤診所台北三民店有疑似攝影機拆除痕跡，光澤醫美診所台北忠孝店，業者稱諮詢室、雷射室攝影機已經拆除，現場無拆除痕跡。市府除持續稽查外，也將相關發現與檢警同步、積極配合司法調查。北市衛生局提到，消防局重點查核火警自動警報設備，及住宅用火災警報器是否有疑似針孔攝影設備情形；勞動局檢查過程中，要求事業單位確實遵守相關法令規定，另提供宣導文宣，加強職場性平意識與防治觀念；社會局稽查業者之性騷擾防治措施，輔導業者善盡場所主人防治責任。為即時回應民眾心理支持需求，北市衛生局自5月13日晚間10時起，啟動24小時心理支持服務；民眾如有心理困擾或情緒支持需求，可撥打心理諮詢專線「0979-307-788」，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並視需求協助連結相關資源。