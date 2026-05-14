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為什麼 5 月 14 日是玫瑰情人節？浪漫由來大公開

▲5 月是玫瑰盛開的季節，加上氣候宜人，是極為適合情侶相約出遊踏青的時間點，所以被稱作「玫瑰情人節」。（圖／記者徐銘穗攝）

5/14 送錯花恐毀掉戀情！玫瑰花語意義大不同

紅玫瑰：

黃玫瑰：

514 也是黃色情人節！單身族專屬脫單好時機

「黃色情人節（Yellow Day）」

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▲5月14日韓國單身者透過穿著黃色系服飾或食用黃色食物，尤其咖哩飯有招桃花的意涵。（示意圖／取自pixabay）

今天是5月14日，這天在韓國獨特的「14 日情人節文化」中，同時擁有「玫瑰情人節」與「黃色情人節」兩種不同名稱。無論你是想大膽告白、穩定放閃，還是渴望脫單的單身貴族，《NOWNEWS》彙整出5/14 兩種情人節的特色、詳細習俗與求愛注意事項！5 月是韓國玫瑰盛開的季節，加上氣候宜人，是極為適合情侶相約出遊踏青的時間點，此外「玫瑰情人節」之所以是 5 月14日，背後有個浪漫的語音巧合，因為在韓文中，「5 月」的發音（O-wol）與「我愛你」開頭相近，賦予了這個月份濃厚的戀愛氛圍。而 5 月 14 日這天，韓國情侶們會互贈玫瑰表達愛意，也是許多人選擇告白的指標性日子。雖然是 5 月 14 日玫瑰情人節，但花朵的顏色絕對不能送錯！根據韓國當地習俗，不同顏色的玫瑰代表了完全不同的心境，送花前務必看清楚：傾訴熱烈的愛意，是告白與情侶過節的首選。代表純潔，但也隱含著「猶豫未決」、「還沒確定心意」的意思。大禁忌！ 在這一天送黃玫瑰代表「分手」或「再見」。如果你正在追求某人，千萬別送錯。如果你目前沒有伴侶，5 月 14 日對你來說也有特別意義！這一天在韓國也有之名，是專門為在 4 月 14 日「黑色情人節」後依舊單身的人所設。黃色情人節的主題是「宣告單身，期待戀情」。在這一天，韓國單身者透過穿著黃色系服飾或食用黃色食物，向周遭發出「我還單身」的積極訊號，也因此被視為一年一度的脫單好時機。想在 514 黃色情人節這一天增加脫單機率？試試以下韓國最流行的慶祝方式：黃色代表陽光與希望。在這天穿上黃色上衣或配件，不只是符合春夏交際的穿搭，更是在暗示大家：「我正準備好迎接新戀情！」這是韓國黃色情人節最具代表性的習俗。咖哩鮮明的黃色被視為提升戀愛能量的象徵，與朋友一起吃咖哩飯，既療癒又能補滿開運能量。這一天是絕佳的「脫單日」，許多人會選擇參加聯誼、約會或聚會。勇敢踏出舒適圈，或許心儀的對象就在下一場聚會中。除了玫瑰，送給心儀對象或單身好友向日葵、黃色甜點或飾品，能傳遞正能量與好感，讓彼此的關係增溫。如果不急著脫單，這天也是單身者的「療癒日」，可以與閨蜜、兄弟聚餐、唱歌，享受單身自在的生活。