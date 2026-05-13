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美國總統川普訪中，今(13日)晚間已落地中國北京，美股稍早開盤主要指數漲跌互見，不過與川普一同上機前往中國的企業們表現卻平平，輝達股價早盤小漲2%，部分科技股稍稍回神，早盤仍靠記憶體撐盤。美股四大指數13日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數下跌247點或0.5%、那斯達克小漲12點、標普500指數小跌12點、費城半導體指數漲146點或1.25%。個股部分，台積電ADR下跌1%；CPU三雄部分，英特爾跌1%、AMD跌幅超過1%、Arm漲幅近2%；記憶體歷經昨日回檔後今日回振，美光股價早盤勁揚5%、SanDisk小漲1%；光通訊概念股表現迅猛，Coherent和Lumentum漲幅都超過3%、邁威爾漲幅飆破9%；被動元件則跟上了亞洲的飆漲階段，威世科技早盤大漲10%。川習會明天將舉行，根據川普公布的企業領袖訪中名單以及美國媒體所掌握的名單，包含最後一刻上機的輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、高盛執行長所羅門（David Solomon）、花旗執行長弗雷澤（Jane Fraser）、奇異航太執行長卡普（Larry Culp）、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）、Meta高層麥考密克（Dina Powell McCormick）、跨國投資管理公司貝萊德（BlackRock）的董事長兼執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）的施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）、美光科技（Micron）的梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、萬事達卡（Mastercard）的米巴赫（Michael Miebach）、高通（Qualcomm）的阿蒙（Cristiano Amon）以及Visa公司的麥金納尼（Ryan ​McInerney）。盤點這些訪中巨頭們的股價表現，輝達股價早盤小漲2%、特斯拉小漲1%、蘋果小漲1%、波音股價下跌1%、高盛下跌1%、高通下跌1%，大多表現平平。