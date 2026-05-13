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長榮航空今（13）日公布財報，第一季合併營收605.16億元，年增10.1%，稅後純益82.68億元，年增39.45%，每股純益1.53元，獲利創史上同期新高，也寫下單季次高紀錄。客運仍是首季成長主力。長榮航第1季客運營收402.98億元，年增10.7%，主要受惠春節、寒假與春季旅遊需求帶動。其中，美加與東南亞航線需求持續暢旺，東北亞則有棒球賽事及賞櫻旺季加持，帶動票價與載客量同步走強；港澳大陸航線也維持一定熱度。長榮航表示，第1季全航線載客率達84.1%，旅客數較去年同期增加10.1%，客運單位收益也提升0.9%，顯示旅遊需求穩健復甦，帶動客運營收維持成長。貨運方面，第1季營收132.44億元，年增4.1%。長榮航指出，AI伺服器與半導體需求持續強勁，帶動航空貨運需求升溫，也推升貨量與運價。第1季貨運運能年增5.7%，載貨量年增2%，貨運單位收益年增0.9%。