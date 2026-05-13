37歲周湯豪（NICKTHEREAL）踏入音樂圈16年，今（13）日以搖滾專輯〈LOVE RAGE HOPE〉首度叩關第37屆金曲歌王，入圍名單下午公布，他到晚間才發文，透露起床看到訊息，直到現在都還在消化，「每次這種高光時刻，我第一個想到的就是獻給我媽媽」，母親比莉也傳訊息跟兒子說：「你是我的No.1偶像！」
周湯豪起床才看訊息 榮耀獻給媽媽比莉
周湯豪除了提名本屆金曲獎最佳華語男歌手獎，還憑〈FLAMES〉入圍最佳編曲人獎，他在粉專寫下：「起床看到一堆訊息，才知道自己入圍了。上次小巨蛋 Sold out 的時候，我人也在睡夢中，老實說，我到現在都還在消化這個震撼。每次這種高光時刻，我第一個想到的就是獻給我媽媽，還有每一個願意相信我、支持我的人。」
訝異以搖滾專輯入圍 周湯豪秀比莉私訊
對於這次以搖滾專輯入圍華語男歌手獎，周湯豪笑說：「拿過導演獎、拿過設計獎、入圍過單曲製作人...搞了半天，結果是『搖滾金屬』讓我終於以歌手的身分入圍。這張專輯是我小時候的夢，而我，一直都在實現小時候夢想的路上拚命打拚著。」
文末，周湯豪說：「S/O（公開致意之意）每個相信我、挺我的你。如果你還沒聽過這張專輯，現在就去給我聽一下！」隨文附上母親比莉下午傳給他的私訊，上頭寫著：「你是我的No.1偶像，永遠要記得初心，愛音樂的熱情！」
Nick 周湯豪臉書
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周湯豪除了提名本屆金曲獎最佳華語男歌手獎，還憑〈FLAMES〉入圍最佳編曲人獎，他在粉專寫下：「起床看到一堆訊息，才知道自己入圍了。上次小巨蛋 Sold out 的時候，我人也在睡夢中，老實說，我到現在都還在消化這個震撼。每次這種高光時刻，我第一個想到的就是獻給我媽媽，還有每一個願意相信我、支持我的人。」
對於這次以搖滾專輯入圍華語男歌手獎，周湯豪笑說：「拿過導演獎、拿過設計獎、入圍過單曲製作人...搞了半天，結果是『搖滾金屬』讓我終於以歌手的身分入圍。這張專輯是我小時候的夢，而我，一直都在實現小時候夢想的路上拚命打拚著。」
文末，周湯豪說：「S/O（公開致意之意）每個相信我、挺我的你。如果你還沒聽過這張專輯，現在就去給我聽一下！」隨文附上母親比莉下午傳給他的私訊，上頭寫著：「你是我的No.1偶像，永遠要記得初心，愛音樂的熱情！」
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