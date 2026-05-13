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國民黨主席鄭麗文今（13）日在中常會上正式宣布，徵召國民黨前考紀會主委、律師魏平政代表國民黨參選年底彰化縣長選舉。先前就積極爭取參選的立委謝衣鳯，直接被黨中央忽視，她表示，去年12月黨主席鄭麗文彰化謝票時，還公開稱讚她是「最強、最適當人選」後，就背負基層議長、議員及地方組織的期待，一路認真經營縣政、爭取建設，目標就是角逐下屆縣長。黨中央態度卻在三、四月間突然轉變。對此，謝衣鳯撂下重話，若最終導致年底大選失敗，黨中央與縣黨部主委蕭景田必須負起責任，「黨員怎麼樣要求你，你就要負責」。謝衣鳯在節目《下班瀚你聊》專訪中，針對黨中央的「特別徵召」方式表達強烈不滿，認為自己完全不被尊重，感嘆黨部什麼事都沒問過她，卻很喜歡「跳過」去問她的父母、甚至家裡其他成員。她反諷：「如果是這樣的情況下，你就問我的家人就好了嘛！」面對支持者的疑慮，她質疑黨中央若真要徵召魏平政，該如何說服那些支持她的選民與黨員，她引用2022年蔡英文在民進黨採徵召制，卻導致大選失敗、最終辭掉主席的例子，正告國民黨中央必須為自己的決定負責。儘管黨內提名大局已定，謝衣鳯仍展現絕不退縮的態度，表示自己一直在為參選做準備，「我沒有放棄我的決心」。她強調，自己會持續做該做的事，不會因為徵召爭議就此結束，謝衣鳯更自信表示，自己的「國民黨 DNA」絕對比某人強很多，強調自己對黨的忠誠度與基層實力，絕不會輕易放棄服務彰化的初衷。