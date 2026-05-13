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民進黨今（13）日徵召立委沈伯洋參選台北市長，藍營人士與對手迅速發動輿論戰，試圖將其定性為「只會抗中保台」或「只會講廢話」等標籤。民進黨發言人吳崢對此在臉書發文感嘆，對沈伯洋的抹黑、扭曲與斷章取義從未停歇，他直言沈伯洋恐怕是當今台灣社會「最被誤解的人之一」，只因他始終堅定站在第一線指出國家面對的風險。吳崢強調，沈伯洋是一個由「使命感」驅動的人，只要看到問題就會全力以赴。他在下午的記者會中，觀察到沈伯洋以一貫娓娓道來的語調，細數台北市的市政缺漏與未來願景，從中央法制的完善到市民周遭的生活瑣事都不放過。沈伯洋向市民承諾將嚴格為市政把關，並致力解決長年困擾的塞車問題，打造更多支持體系以解放市民的時間，展現出他對市民切身需求的了解。面對接下來排山倒海的政治攻擊，吳崢表示非常佩服沈伯洋，從不因一件事困難就不去做的勇氣。他感性表示，選賢與能就是選一個能讓大家生活更好的人，並向大眾呼籲：「請台北市民，讓沈伯洋傾聽你們的聲音，也聽聽他要說的話，給沈伯洋一個機會，讓他接住台北。」他最後也為戰友打氣，強調今年的選舉剛剛起步，要與沈伯洋一起為台北加油。