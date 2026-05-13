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旺矽今（13）日公布財報，第一季合併營收39.33億元，季增2.5%、年增39%，創單季新高；歸屬母公司業主淨利12.27億元，季增29.4%、年增69.6%，同樣改寫歷史新高，每股純益12.53元，單季就賺逾1個股本。旺矽表示，首季持續受惠AI、HPC與ASIC需求強勁，帶動半導體測試設備與測試介面產品出貨放大。其中，探針卡與相關測試設備出貨量均創歷史新高，成為推升營收與獲利同步成長的主要動能。旺矽第一季毛利率達59.45%，較前一季增加5.6個百分點，創單季新高；營益率也升至32.4%，顯示高階產品比重提升，加上關鍵零組件自製效益發酵，支撐整體毛利表現。旺矽先前指出，目前探針卡產品交期已拉長至約6個月，部分產品訂單能見度甚至達2年。為因應需求，公司將持續擴充產能，預計今年進一步在台灣增加自製探針產能，並持續擴大MEMS探針卡與垂直式探針卡布局。旺矽預期，今年底MEMS探針卡及垂直式探針卡產能，將較去年增加5成。