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▲A-Lin（如圖）一邊妝髮、一邊守著記者會直播，在獎項揭曉前她也直呼「有點折磨」。（圖／A-Lin IG@lulin168）

第37屆金曲獎入圍名單昨（13）日公布，除了歌王、歌后戰況掀起討論，「年度歌曲獎」更被視為是死亡之組，A-Lin以〈幸福在歌唱〉入圍，將對上蔡依林、張惠妹等強敵。A-Lin昨日守著直播，得知入圍當下反應超激動，連鞋子都沒穿就光著腳衝下樓，嗨喊：「金曲獎我來了！」真性情讓網友們看了笑翻。A-Lin所演唱的〈幸福在歌唱〉入圍呼聲極高，昨日她一邊妝髮、一邊守著記者會直播，在獎項揭曉前她也直呼「有點折磨」，看起來心情十分緊張。得知入圍「年度歌曲獎」時，A-Lin激動到立刻站起來尖叫，接著摀住嘴、不斷拍手，甚至一度語無倫次，反應非常激動。A-Lin不顧還在妝髮，光著腳衝下樓，並興奮喊「金曲獎我來了！」此外，A-Lin將與蔡依林、張惠妹等天后一同角逐獎項，她也發文寫道「緊張刺激，謝謝評審給幸福在歌唱機會。」貼文一出，大批網友獻上祝福：「恭喜我的姐了啦，這次勢必一定是你拿下」、「太棒了，恭喜幸福在歌唱入圍」、「可愛死了」、「超強的讚！一定得獎」、「祝天后左手拿酒杯，右手拿獎杯」、「下樓是要直接叫Uber去小巨蛋彩排嗎？」事實上，A-Lin日前才傳出接下本屆金曲獎主持棒，黃韻玲則擔任評審團主席，當時典禮主辦方回應：「依官方公布為主。」今記者會上，黃韻玲確實是本屆評審團主席，讓A-Lin擔任主持人的傳聞，可信度又增加了許多。年度歌曲入圍作品有》、