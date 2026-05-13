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美國總統川普訪中行，13日晚間正式抵達中國北京，在出發最後一刻，川普打電話給輝達執行長黃仁勳邀請登上空軍一號前往中國，讓黃仁勳戲劇性地出現在阿拉斯加會合。川普此行有眾多企業界領袖也一同前往中國。然而，特斯拉執行長馬斯克卻爆料，在空軍一號上的只有他和黃仁勳。川普稍早抵達北京，中國官方迎接他，為他鋪上紅地毯，可看到川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）和特斯拉執行長馬斯克走在他後面。除了黃仁勳與馬斯克之外，川普此行有許多美國企業巨頭一同來到中國，先前名單傳出包含蘋果執行長庫克（Tim Cook）、高盛執行長所羅門（David Solomon）、花旗執行長弗雷澤（Jane Fraser）、奇異航太執行長卡普（Larry Culp）、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）、Meta高層麥考密克（Dina Powell McCormick）、跨國投資管理公司貝萊德（BlackRock）的董事長兼執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）的施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）、美光科技（Micron）的梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、萬事達卡（Mastercard）的米巴赫（Michael Miebach）、高通（Qualcomm）的阿蒙（Cristiano Amon）以及Visa公司的麥金納尼（Ryan ​McInerney）。未料，馬斯克在落地中國前還在X上發文回應一份關於訪中企業領袖名單內容，宣稱在空軍一號上，企業領袖只有他跟黃仁勳在上面。事實上，在今日的Flightradar24等航班追蹤網站上可看到，有包含灣流G650等機型在內的多家私人商業飛機，從美國陸續往亞洲和中國方向飛出，上述這些企業高層則多半都擁有私人飛機。以蘋果執行長庫克為例，蘋果董事會自2017年起規定庫克無論公務或私人行程，皆須搭乘私人專機。