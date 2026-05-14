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▲▼蔡依林15日起將在杭州一連舉辦3場演唱會，接著前往福州、合肥、北京、瀋陽演出。（圖／翻攝自JOLIN 蔡依林IG@jolin_cai）

流行天后蔡依林（Jolin）以《Pleasure》專輯入圍第37屆金曲獎最佳華語女歌手、最佳華語專輯、年度歌曲等9項大獎，成為本屆最大贏家，不少粉絲高興之餘也關心「媽咪」會不會親自出席頒獎典禮，中國演唱會場次一路排到8月底的蔡依林，6月20日至7月4日中間沒有排巡演行程，很可能就是為了6月27日的金曲獎而特地空下時間。蔡依林近來在中國忙著《PLEASURE世界巡迴演唱會》15日起將在杭州奧體中心體育場一連唱3場，接著前往福州、合肥、北京，6月20日唱完瀋陽場次就沒有巡演行程，而金曲獎頒獎典禮在6月27日於台北小巨蛋舉行，蔡依林剛好有餘裕、從容地參加頒獎典禮。蔡依林昨（13）日中午左右抵達杭州機場，素顏的她精神奕奕和接機的粉絲揮手打招呼，還請助理前去收取粉絲寫的信，有趣的是，隨行的蔡媽媽一度走錯路，立刻被助理拉回隊伍中，讓粉絲笑說：「好可愛！」蔡依林得知入圍9項金曲獎後，透過經紀公司發表感言，「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們，以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地、誠實地創作。」